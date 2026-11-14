La Libertad Avanza inauguró una nueva sede partidaria en San Martín y aseguró que ya tiene presencia en 18 de los 19 departamentos de San Juan. La apertura, realizada el viernes 13 de noviembre, representa un nuevo paso en la estrategia territorial que impulsa el diputado nacional José Peluc de cara a las elecciones de 2027.

El local funciona en La Puntilla, en el barrio Entre Ríos, donde se reunieron dirigentes, militantes y simpatizantes del espacio que lidera el presidente Javier Milei. Con esta inauguración, al partido le resta abrir una sede departamental para completar el objetivo que viene desarrollando desde hace varios meses.

Durante el acto, Peluc planteó que la expansión de La Libertad Avanza debe traducirse en mayor protagonismo político dentro de la provincia. “El efecto Milei debe aplicarse en nuestra provincia”, sostuvo el legislador ante los presentes.

La definición cobra relevancia en medio del armado electoral de 2027, luego de que el dirigente sanjuanino planteara en octubre la posibilidad de que La Libertad Avanza compita sin alianzas con otros sectores políticos.

Peluc busca fortalecer el armado de La Libertad Avanza

La inauguración contó con la participación del diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente Martín Turcumán.

La bienvenida estuvo a cargo de Stella Maris Caballero, quien recibió a los representantes del partido y a los asistentes a la actividad.

Durante su intervención, Peluc destacó especialmente a los jóvenes que participaron del reciente Congreso de Jóvenes realizado en San Juan. También les pidió a los dirigentes que mantengan el trabajo territorial y acompañen las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

El legislador sostuvo que la apertura de locales partidarios busca facilitar la participación de vecinos y militantes en los distintos departamentos.

Otro de los temas que abordó fue la administración de los recursos públicos. Peluc planteó que debe existir mayor transparencia en su utilización y que los ciudadanos deben participar en las decisiones que afectan a cada distrito.

Sin embargo, durante el acto no se anunciaron mecanismos concretos para implementar esas propuestas.

La Libertad Avanza pone la mira en las elecciones de 2027

La apertura de la sede en San Martín forma parte de una estrategia que comenzó meses atrás, cuando La Libertad Avanza anunció que buscaría tener locales identificados en todos los departamentos de San Juan.

En junio, Peluc explicó a DIARIO HUARPE que algunos espacios ya funcionaban como puntos de encuentro, pero necesitaban una identificación partidaria para que los vecinos pudieran acercarse.

Desde entonces, el partido realizó inauguraciones en distintos departamentos, entre ellos Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Capital, Iglesia y Zonda.

El avance territorial también coincide con la discusión sobre las alianzas para las elecciones de 2027. En octubre, Peluc sostuvo que su espacio debía prepararse para competir por cuenta propia, aunque no presentó esa posibilidad como una decisión definitiva.

Solo resta inaugurar una sede departamental

Con el nuevo local de San Martín, La Libertad Avanza afirma haber alcanzado su sede número 18 en San Juan.

No obstante, el comunicado difundido por el partido no especificó cuál es el departamento que todavía no cuenta con un local inaugurado ni cuándo se concretaría esa última apertura.

La expansión permite al espacio sumar puntos de organización política y contacto con sus militantes, aunque la cantidad de sedes no representa necesariamente el nivel de respaldo electoral que podría obtener en cada distrito.

Con las elecciones provinciales de 2027 en el horizonte, el desafío para el partido será transformar esa presencia territorial en una estructura capaz de competir en las urnas.