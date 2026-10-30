La tensión entre River y la conducción del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo a horas del Superclásico. El club de Núñez decidió no participar de la tradicional conferencia de prensa previa al partido frente a Boca y la Liga Profesional respondió con un duro comunicado en el que cuestionó la postura de la institución.

La actividad estaba prevista para este viernes 30 de octubre en el predio de Ezeiza y contemplaba la presencia de un jugador de cada equipo. Sin embargo, ante la decisión de River de no enviar representantes, la organización resolvió suspender el encuentro.

“Lamentamos la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leitmotiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”, expresó la Liga en el cierre de su comunicado.

La Liga cuestionó la decisión del Millonario

En el escrito, la organización explicó que la conferencia se venía preparando desde hacía varios meses y que forma parte de los compromisos habituales que los clubes asumen al comienzo de cada temporada.

Además, recordó que la actividad está reglamentada y cuenta con la aprobación de todas las instituciones de Primera División. Según detalló, durante los días previos se mantuvieron contactos con ambos clubes para coordinar la participación de sus representantes.

Incluso, la Liga señaló que inicialmente se había evaluado la posibilidad de que asistieran los entrenadores. Ante la falta de definiciones por parte de River, se resolvió avanzar con el formato habitual de los capitanes. Sin embargo, desde Núñez tampoco confirmaron su presencia.

El organismo también remarcó que estas conferencias buscan transmitir un mensaje de convivencia entre los hinchas, desdramatizar los clásicos y generar contenido de alcance internacional. A eso sumó los compromisos comerciales que, según indicó, benefician a las instituciones participantes.

La decisión de River en medio de la disputa con la AFA

La ausencia del Millonario se produjo en un contexto de tensión con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Uno de los antecedentes más recientes fue la reunión del Comité Ejecutivo en la que River se convirtió en el único club que votó en contra del nuevo formato de los torneos de Primera División previsto para 2027.

La dirigencia de Núñez cuestionó el proyecto al considerar que los cambios propuestos no resuelven los problemas estructurales del fútbol argentino. También había manifestado diferencias por decisiones arbitrales y por el vínculo entre las autoridades de la AFA y otros clubes.

Según trascendió, la decisión de no participar de la conferencia fue tomada por la conducción encabezada por Stefano Di Carlo. Desde River no difundieron un comunicado público con una explicación detallada de los motivos.

Boca iba a participar de la conferencia

Por el lado de Boca, estaba prevista la presencia de Leandro Paredes, capitán del equipo, y también se había contemplado la posibilidad de que participara el entrenador.

La suspensión dejó sin efecto una actividad que suele realizarse antes de los clásicos y que busca ofrecer un espacio de diálogo entre los protagonistas.

De esta manera, el Superclásico que se jugará este domingo en la Bombonera sumó un nuevo foco de tensión fuera de la cancha. Mientras los equipos preparan el partido, la disputa institucional entre River y la conducción del fútbol argentino continúa abierta.