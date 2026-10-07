La Liga Profesional confirmó el cronograma de las jornadas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura 2026 y también definió cuándo se disputará el próximo Superclásico. Boca recibirá a River el domingo 1° de noviembre desde las 15, en la Bombonera, por la anteúltima fecha de la fase regular.

El partido tendrá especial importancia porque llegará en una etapa decisiva del campeonato, cuando los equipos buscarán asegurar su lugar en los playoffs. Además, estará en juego la pelea por terminar en lo más alto de la tabla anual.

Un Superclásico en una fecha clave

La Liga Profesional programó el duelo entre Boca y River para el domingo 1° de noviembre a las 15. El escenario será la Bombonera, que volverá a recibir uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

A esa altura del Torneo Clausura quedará solamente una jornada para completar la fase regular. Por eso, el resultado podría tener incidencia directa en las posiciones y en las posibilidades de clasificación de ambos equipos.

La organización decidió reservar la programación de la fecha 16 hasta conocer qué clubes llegarán con chances de avanzar a los playoffs en la última jornada.

Boca busca repetir el último festejo

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Boca. El último Superclásico se disputó a mediados de abril en el Monumental y terminó con triunfo del conjunto de la Ribera.

En aquella oportunidad, Leandro Paredes marcó de penal el único gol del partido y le dio la victoria a Boca frente a River.

El equipo xeneize también llegaba con el antecedente de haber goleado a su clásico rival en la Bombonera durante 2025, por lo que buscará extender su buen momento en los enfrentamientos directos.

Qué queda por definir

Además del Superclásico, la Liga Profesional confirmó el cronograma correspondiente a las fechas 13, 14 y 15 del Torneo Clausura. La jornada 16 todavía no tiene programación debido a la situación que atraviesan los equipos en la pelea por ingresar a los playoffs.

El cierre de la fase regular será determinante para definir los cruces y las posiciones finales. En ese escenario, Boca y River llegarán al partido del 1° de noviembre con mucho en juego dentro del campeonato.