La Liga Sanjuanina afrontará este miércoles un partido que puede resultar determinante para su futuro en la Copa País 2026. El seleccionado capitalino recibirá a la Liga Iglesiana, desde las 21, en el Estadio San Juan del Bicentenario, por la cuarta fecha de la Zona San Juan.

El equipo sanjuanino llega al encuentro como único líder del grupo y buscará una nueva victoria que le permita consolidarse en la cima y dar un paso importante hacia la próxima instancia del certamen.

La jornada tendrá un condimento especial: mientras la Liga Sanjuanina buscará extender su buen presente, su rival llegará obligado a conseguir un resultado positivo para mantener vivas sus posibilidades.

La Sanjuanina quiere extender su racha

El seleccionado capitalino suma seis puntos y ganó los dos encuentros que disputó hasta el momento. En su debut, la Liga Sanjuanina venció por 3-1 a la Liga Iglesiana, en condición de visitante. Luego, en su última presentación, consiguió otro triunfo al imponerse 2-1 ante Albardón-Angaco.

Con esos resultados, el conjunto capitalino quedó como único líder de la Zona San Juan. Si logra una nueva victoria este miércoles, alcanzará las nueve unidades y sacará una ventaja importante en la pelea por la clasificación.

El antecedente ante Iglesiana también juega a favor de la Sanjuanina, aunque el encuentro en el Bicentenario representará una nueva historia y una oportunidad para ambos equipos.

Iglesiana, obligada a sumar

La Liga Iglesiana todavía no pudo sumar puntos en el torneo y afrontará una de sus últimas oportunidades para mantenerse en carrera.

El seleccionado departamental necesita ganar los dos encuentros que le quedan para sostener sus chances dentro de la Zona San Juan.

Por eso, el partido ante el líder tendrá una importancia especial. Una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones, mientras que una victoria volvería a abrir la disputa dentro del grupo.

Albardón-Angaco tendrá fecha libre en esta cuarta jornada y observará el resultado desde afuera. El seleccionado ocupa actualmente el segundo lugar con tres puntos.

Una oportunidad para el fútbol del interior

La Copa País reúne a seleccionados de ligas del interior y ofrece una competencia que permite a futbolistas de distintos departamentos sumar experiencia y representar a sus comunidades.

Para San Juan, el torneo también representa una vidriera para el fútbol federado y una oportunidad para fortalecer la competencia entre las diferentes ligas de la provincia.

Este miércoles, desde las 21, la Liga Sanjuanina tendrá una nueva prueba. Con dos triunfos en dos partidos, buscará mantener su invicto, estirar la ventaja como líder y acercarse a la clasificación.

Del otro lado estará la Liga Iglesiana, con la necesidad de cambiar su presente y conseguir un triunfo que le permita seguir con vida en la Copa País.