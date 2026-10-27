Los hechos de violencia que se viralizaron durante el encuentro femenino entre San Ricardo y Trinidad, disputado en la cancha del primero, causó repudio por parte de Liga Sanjuanina de Fútbol. En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la disciplina, Elio Baigorri, explicó cómo se determina la aplicación de sanciones trasseñaló que las decisiones disciplinarias dependen de los informes arbitrales y del Tribunal de Disciplina, mientras que la dirigencia analiza posibles modificaciones reglamentarias para futuros torneos.

El dirigente también se refirió a las dificultades para disponer de adicionales policiales en todos los partidos y al sistema de seguridad privada acordado con los árbitros. Además, repudió lo ocurrido y aclaró que se trató de un hecho aislado que se debe intervenir y tratar ya que los episodios de violencia no son frecuentes ultimamente.

Quiénes deben intervenir tras los incidentes

Baigorri explicó que la actual gestión de la Liga comenzó entre junio y julio, cuando el reglamento del torneo ya estaba aprobado y en funcionamiento. Por ese motivo, sostuvo que no pueden introducir modificaciones durante la competencia y que las posibles nuevas penalidades deberán analizarse para próximas temporadas.

“Nosotros como Comisión Directiva o Mesa Directiva no tenemos esa facultad de sancionar”, afirmó. En ese sentido, indicó que el procedimiento depende del accionar de los árbitros, la elaboración de sus informes y la intervención posterior del Tribunal de Disciplina, organismo encargado de resolver las sanciones.

Las dificultades para reforzar la seguridad

En relación con las etapas definitorias de la competencia, el presidente del futsal señaló que existe una imposibilidad de contar con adicionales policiales para todos los encuentros. Según explicó, esto responde tanto a cuestiones económicas como a la disponibilidad de recursos policiales frente a la cantidad de partidos que se disputan.

Posibles cambios para el torneo 2027

El dirigente señaló que la Mesa Directiva, junto con el Consejo Directivo y la Comisión de Reglamento, puede trabajar en propuestas para establecer nuevas penalidades. Sin embargo, aclaró que cualquier modificación deberá ser analizada y aprobada para que pueda incorporarse a una próxima competencia.

“En el próximo torneo, no sé, te hablo del 2027, si el Consejo aprueba alguna modificación, ahí sí podemos tomar alguna especie de actitud legislativa”, expresó. De esta manera, las eventuales medidas dependerán del tratamiento institucional y de la aprobación correspondiente.

Baigorri repudió la violencia y defendió al futsal

Sobre las imágenes que circularon del partido entre San Ricardo y Trinidad, Baigorri calificó los hechos como repudiables, aunque buscó ponerlos en perspectiva frente a la cantidad de participantes y encuentros que tiene la disciplina. Aclaró que estos episodios no son habituales en Liga Sanjuanina.

“Si hacemos un análisis estadístico o periodístico de la cantidad de hechos de violencia que se han suscitado, no han sido muchos”, manifestó. El presidente del futsal insistió en que la proporción de incidentes debe analizarse en relación con la cantidad de equipos y partidos que se disputan durante el año. Sin embargo, aclaró que seguirán trabajando para erradicar a los violentos del deporte. "Llegamos con esa premisa y vamos a seguir trabajando para terminar con la violencia", cerró.