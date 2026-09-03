La Selección de la Liga Sanjuanina tuvo una noche contundente en la Copa País 2026. El combinado capitalino goleó 7-1 a la Selección Iglesiana, consiguió su tercera victoria consecutiva y se consolidó como único líder de la Zona San Juan con nueve puntos sobre nueve posibles.

El equipo sanjuanino volvió a mostrar su poder ofensivo y no dejó dudas ante un rival al que ya había derrotado en el inicio del certamen. Con una actuación dominante, la Selección Sanjuanina amplió la diferencia y dio un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente instancia.

La victoria se suma a los triunfos conseguidos en las dos primeras presentaciones y ratifica el gran momento del seleccionado de la Liga Sanjuanina.

Una goleada con siete gritos sanjuaninos

Los goles del conjunto capitalino fueron convertidos por Néstor Yevcin, Alexis Murua, Agustín Torres, Lorenzo Lepez y Lorenzo Aballay.

Torres y Lepez fueron los máximos anotadores de la noche, al marcar dos goles cada uno. Yevcin, Murua y Aballay completaron la goleada con un tanto. Para la Selección Iglesiana, el descuento fue convertido por Eric Castro.

El resultado final fue un contundente 7-1, que permitió a la Sanjuanina conseguir uno de sus triunfos más importantes en lo que va de la competencia.

Tres triunfos y puntaje ideal

La campaña de la Liga Sanjuanina comenzó con una victoria por 3-1 ante la Liga Iglesiana. En su segunda presentación, el seleccionado capitalino volvió a imponerse, esta vez por 2-1 frente a Albardón-Angaco.

Ahora, con la goleada por 7-1 ante Iglesiana, alcanzó los nueve puntos y mantiene el liderazgo de la Zona San Juan con puntaje perfecto. El equipo logró, además, una importante diferencia de gol que puede resultar determinante en la definición de la fase.

Cada vez más cerca del objetivo

La Copa País reúne a seleccionados de diferentes ligas del interior y representa una oportunidad para que los futbolistas sumen experiencia competitiva y representen a sus regiones.

Para la Liga Sanjuanina, el objetivo es sostener el rendimiento que viene mostrando y aprovechar el gran momento del equipo para avanzar en el torneo.

Con tres triunfos consecutivos, nueve puntos y una goleada que ratificó su fortaleza ofensiva, la Selección Sanjuanina quedó bien posicionada de cara a la continuidad de la Copa País.

El 7-1 ante la Selección Iglesiana no solo significó una nueva victoria: también consolidó a la Liga Sanjuanina como uno de los protagonistas de la competencia y como el único líder de su zona.