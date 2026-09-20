La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió todos los partidos programados para este domingo 20 de septiembre debido a la continuidad de la alerta amarilla por fuertes vientos en la provincia. La medida alcanza a Primera A, Divisional B, LIFI, fútbol femenino e inferiores.

La decisión fue tomada luego del último reporte emitido a las 11, que mantuvo vigente la advertencia meteorológica para la tarde de este domingo. Ante la previsión de intensas ráfagas, la entidad resolvió frenar la actividad para evitar riesgos durante el desarrollo de los encuentros.

Según informó oficialmente la Liga, los partidos correspondientes a Primera A y Divisional B serán reprogramados para el próximo miércoles 23 de septiembre.

En el caso de LIFI, fútbol femenino e inferiores, todavía no se definieron las nuevas fechas. La programación será comunicada próximamente por la organización.

Desde la entidad explicaron que la suspensión busca preservar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes y del público que habitualmente concurre a las canchas.

La determinación alcanza a toda la actividad que estaba prevista para este domingo y se suma a las medidas preventivas adoptadas en distintos ámbitos de la provincia debido a las condiciones meteorológicas.