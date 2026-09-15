La lista de famosas con las que estuvo Tiago PZK antes de La Joaqui

El historial de conquistas del cantante Tiago PZK suma nombres de reconocidas figuras del espectáculo, según expuso la periodista Majo Martino durante su participación como panelista en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre.

El intérprete musical cobró mayor notoriedad pública tras iniciar un vínculo afectivo con La Joaqui, sucedido pocas semanas después de que la cantante atravesara una ruptura mediática con Luck Ra. La situación generó repercusión dado que existía una relación de amistad entre ambos músicos. La confirmación del incipiente romance entre La Joaqui y Tiago PZK se consolidó durante el fin de semana, tras una visita compartida al domicilio de la madre del fallecido cantante El Noba.

En ese contexto, la panelista detalló información sobre los vínculos pasados del trapero y afirmó: "El estuvo con Cazzu. Y lo tengo recontra confirmado, no por una buena fuente sino por lo que sigue a una buena fuente".

Respecto a la naturaleza de esas relaciones, Martino aclaró: "Esto no quiere decir que hayan sido novios. No, para nada. Quizás hayan sido una serie de encuentros sexuales nada más, pero que estuvieron, estuvieron".

Asimismo, la periodista sumó otros nombres a la nómina de vinculaciones atribuidas al músico y señaló: "Otra que estuvo con él fue Florencia Vigna. Y lo sé muy bien. Hay un montón de chicas más, famosas y no tanto, que estuvieron con él y no se dice nada".

Finalmente, al abordar el impacto del artista entre las mujeres del ambiente, la comunicadora concluyó: "qué será lo que le gusta tanto a las mujeres que todas terminan estando con él, algo me dijeron pero me lo voy a guardar porque no se puede decir al aire".