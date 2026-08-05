​​​​​​​La lista de organismos que investigan la tragedia de Valle Fértil

A siete días de la trágica caída del helicóptero en las cercanías del Parque Provincial Ischigualasto, San Juan continúa bajo el conmovedor impacto de la catástrofe. La pérdida de vidas humanas en este lamentable suceso mantiene en vilo a toda la sociedad sanjuanina, mientras la causa judicial avanza a ritmo acelerado para reconstruir los últimos minutos de vuelo de la aeronave.

La complejidad del terreno, sumada a la rigurosidad técnica que exige la aviación, obligó a desplegar un operativo multidisciplinario de gran magnitud. En este contexto, diversas instituciones públicas y empresas privadas suman esfuerzos para echar luz sobre la mecánica del siniestro.

Las investigaciones oficiales

El fuero penal está centralizado en la Justicia Federal de San Juan, encabezada por la fiscalía federal competente. Al tratarse de un accidente aéreo dentro del espacio aéreo nacional, el fuero federal asumió la instrucción del caso, ordenando la preservación de la escena, la toma de testimonios y el resguardo de todas las pruebas materiales halladas en la zona del impacto.

A la par de la causa judicial, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) lidera la investigación técnica no punitiva. Sus peritos especializados en accidentología aeronáutica trabajaron sobre el terreno para recolectar las partes de la aeronave y determinar los llamados "factores contributivos" del accidente.

Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) audita los registros de la aeronave, las licencias del personal de vuelo y los certificados de mantenimiento. Asimismo, la Policía de San Juan y el Servicio de Emergencias 107 brindaron el soporte logístico inicial y colaboran con la seguridad del perímetro para garantizar el trabajo de los peritos de Gendarmería Nacional.

Las investigaciones privadas

El ámbito privado también cumple un papel determinante en la recolección de pruebas tras la tragedia. La empresa propietaria y operadora del helicóptero (JasFly S.A., con sede principal en La Plata) puso a disposición de las autoridades toda la documentación técnica, las bitácoras de mantenimiento actualizado y los registros de las horas de vuelo de la máquina.

Por otro lado, la compañía aseguradora (cuyo nombre comercial se mantiene en reserva pericial) interviniente designó a sus propios peritos liquidadores de averías aeronáuticas para auditar los daños materiales y reconstruir la secuencia de fallas potenciales, trabajando en forma paralela a los peritos oficiales de la causa.

Finalmente, el fabricante de la aeronave (Bell Flight, de Estados Unidos) y los constructores del motor y las turbinas (Pratt & Whitney) fueron notificados formalmente del hecho, según lo establecen los protocolos internacionales de aviación civil. Representantes técnicos de la firma aeronáutica colaborarán en el análisis del registrador de datos de vuelo y parámetros del motor, elemento clave que permitirá esclarecer de manera definitiva las causas que provocaron esta tragedia que enluta a la provincia.

El accidente dejó el triste saldo de 7 víctimas fatales: Carlos Heredia, director de Protección Civil de la Provincia de San Juan; Germán Videla, comisario general, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, comisario general, jefe del Cuartel Central de Bomberos de San Juan (División D-9); Jorge Carbajal, comisario inspector, segundo jefe del Cuartel Central de Bomberos de San Juan; Andrés Bosch, brigadista técnico especializado de la Agencia Federal de Emergencias (AFE); Rodrigo Aimetta, técnico y brigadista especializado de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) / Sistema Nacional de Manejo del Fuego y Matías Valenzuela; comandante y piloto al mando de la aeronave (de la empresa JasFly S.A.).