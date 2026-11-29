La Copa Libertadores es el máximo objetivo continental para los clubes sudamericanos y tiene una historia marcada por grandes conquistas del fútbol argentino. Independiente, Boca Juniors, River Plate y Estudiantes de La Plata aparecen entre los equipos nacionales que lograron levantar el trofeo a lo largo de las distintas ediciones.

De acuerdo con el repaso histórico, ocho instituciones argentinas consiguieron consagrarse campeonas del certamen. Independiente encabeza ese listado con siete títulos, una marca que lo mantiene como el máximo ganador argentino de la competencia.

Independiente, el rey argentino de América

El primer club argentino en conquistar la Libertadores fue Independiente, que obtuvo su primera corona en 1964. El conjunto de Avellaneda volvió a ganar en 1965 y luego construyó un histórico tetracampeonato entre 1972 y 1975, para completar siete títulos con la conquista de 1984.

Detrás del Rojo aparece Boca Juniors, que consiguió seis consagraciones en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. River Plate, por su parte, cuenta con cuatro trofeos obtenidos en 1986, 1996, 2015 y 2018.

Estudiantes de La Plata también ocupa un lugar destacado en el historial, con cuatro conquistas. El Pincha levantó la Copa en 1968, 1969, 1970 y 2009, y buscaba sumar una quinta estrella en la final de 2026 frente a Palmeiras.

Los otros clubes argentinos que hicieron historia

Racing Club consiguió su única Copa Libertadores en 1967, mientras que Argentinos Juniors logró la consagración en 1985. Vélez Sarsfield se sumó a la lista en 1994 y San Lorenzo consiguió su primera y hasta ahora única corona en 2014.

De esta manera, ocho instituciones argentinas lograron inscribir su nombre entre los campeones de América. Desde la consagración de San Lorenzo, ningún otro equipo nacional volvió a incorporarse a ese grupo.

Los últimos campeones del continente

En las ediciones más recientes, el fútbol brasileño consiguió un protagonismo importante en la competencia. Flamengo ganó en 2019, 2022 y 2025, mientras que Palmeiras se consagró en 2020 y 2021.

También aparecen entre los campeones recientes Botafogo, que obtuvo la edición 2024, y Fluminense, ganador en 2023. En 2026, Estudiantes y Palmeiras protagonizaron la final en el estadio Centenario de Montevideo, con el conjunto brasileño en busca de alcanzar su cuarta Libertadores.