La lista negra de mujeres que Tini prohibió que se acerquen a De Paul

La intimidad de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena tras revelarse detalles de la convivencia de la pareja. En el marco de los debates sobre el patrimonio de la cantante y la transición familiar para que controle su economía, el abogado Mauricio D'Alessandro reconoció públicamente que "Tini es brava de carácter".

El letrado dio a conocer el riguroso orden que la artista impuso en la residencia del futbolista, donde se encargaba de filtrar las personas admitidas. En sus declaraciones, el abogado detalló que "En la casa de De Paul había varios amigos que lo iban a visitar y Tini decía 'A esta no, a esta sacala, esta no me gusta'". Asimismo, el profesional dejó en claro su postura favorable hacia la actitud de la estrella pop al manifestar que "Yo soy 'Tini, Tini, Tini' desde el principio".

Sin embargo, el letrado también expuso cierta disconformidad personal con la drástica selección de personas al señalar que "A mí no me gusta eso porque involucra a una amistad de mi conocimiento". El debate sobre la conducta de la artista continuó y el representante César Carozza respaldó la decisión de limitar el círculo de allegados del jugador.

El agente expresó que "Yo viví en varias comunidades de futbolistas y la verdad es que hizo muy bien Tini en sacarlas del medio" en referencia a la exclusión de ciertas personas.

Finalmente, la conductora Mariana Fabbiani también se pronunció de manera coincidente y avaló la firme determinación de la cantante al señalar que "Ella entró para ordenar. Así como ahora está ordenando su economía, está ordenando también la casa".

De esta manera, el entorno cercano de la pareja convalidó la existencia de una lista de exclusión aplicada estrictamente sobre las visitas femeninas que concurrían a la residencia ubicada en Miami, un hecho que modificó de forma permanente la agenda del futbolista de la selección nacional.