En el fútbol las cábalas nunca pasan de moda. Y en la previa de una nueva definición mundialista apareció una coincidencia que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas argentinos: el árbitro esloveno Slavko Vinčić, designado para dirigir una final mundialista, ya había estado presente en un momento clave de la historia reciente de la Albiceleste.

Vinčić fue el encargado de impartir justicia en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo de Lionel Scaloni cayó sorpresivamente por 2-1 frente a Arabia Saudita en el estadio Lusail. Aquella derrota puso fin a un invicto de 36 partidos y generó fuertes dudas sobre el futuro del seleccionado en el torneo.

Sin embargo, esa caída terminó convirtiéndose en el punto de partida de una recuperación histórica. Argentina venció luego a México y Polonia en la fase de grupos, eliminó a Australia, Países Bajos y Croacia en las rondas decisivas y levantó la Copa del Mundo tras derrotar por penales a Francia en una de las finales más memorables de la historia.

Lo llamativo es que no se trata de un hecho aislado. Cuatro años antes, en Rusia 2018, el árbitro polaco Szymon Marciniak dirigió el estreno de la Selección frente a Islandia, un empate 1-1 que tampoco dejó buenas sensaciones. Años más tarde, ese mismo juez fue el elegido para arbitrar la histórica final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, en la que el conjunto de Scaloni consiguió su tercera estrella.

La coincidencia es evidente: tanto Marciniak como Vinčić aparecen vinculados al primer partido mundialista de Argentina en un torneo y, posteriormente, fueron designados para dirigir una final de la Copa del Mundo. Aunque no existe ninguna relación deportiva entre ambos hechos, el dato alimentó rápidamente las cábalas de los hinchas, siempre atentos a cualquier señal que pueda asociarse con un desenlace favorable.

En un deporte donde las estadísticas conviven con las supersticiones, la historia volvió a ofrecer un guiño que muchos fanáticos prefieren interpretar como un buen augurio. Porque si algo demostró Argentina en Qatar fue que un mal debut no necesariamente marca el destino de un Mundial.