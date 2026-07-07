El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y ya quedaron definidos los cruces de cuartos de final. La Selección Argentina, luego de superar a Egipto en un partido con remontada incluida, se metió entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora enfrentará a Suiza.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni avanzó tras vencer 3-2 a Egipto en octavos de final. La Albiceleste comenzó en desventaja, pero logró revertir el resultado con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Su próximo rival será Suiza, que consiguió su clasificación tras eliminar a Colombia por penales luego de igualar 0-0 durante los 120 minutos de juego.

Del otro lado de la llave, Noruega se medirá ante Inglaterra, mientras que los otros cruces de cuartos de final serán Marruecos frente a Francia y España contra Bélgica.

Los partidos de cuartos de final quedaron programados de la siguiente manera:

Marruecos vs. Francia: jueves 9 de julio a las 17, en Boston.

jueves 9 de julio a las 17, en Boston. España vs. Bélgica: viernes 10 de julio a las 16, en Los Ángeles.

viernes 10 de julio a las 16, en Los Ángeles. Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio a las 18, en Miami.

sábado 11 de julio a las 18, en Miami. Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio a las 22, en Kansas City.

Los ganadores de esta instancia avanzarán a las semifinales, que se disputarán el martes 14 de julio en Dallas y el miércoles 15 de julio en Atlanta.

La definición del tercer puesto será el sábado 18 de julio en Miami, mientras que la gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 16 en Nueva York.