La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó otra imagen de Lionel Scaloni emocionado. Luego de la agónica remontada por 3-2 frente a Egipto, el entrenador habló en conferencia de prensa y reveló el apodo que le pusieron los jugadores y el cuerpo técnico por sus lágrimas en los momentos más importantes.

"Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces salen las lágrimas. Hoy salieron en el vestuario también. Los chicos hasta me dicen 'La llorona', pero no me importa", contó entre sonrisas.

El técnico explicó que esas emociones son parte de todo el camino recorrido junto a su grupo de trabajo. "Vivir esta emoción para mí, para el Ratón, para Pablo, para Walter y para todos los que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble", expresó.

Scaloni también aseguró que este tipo de partidos son los que justifican la carrera de un entrenador. "No sé lo que pensarán los demás entrenadores, pero creo que la mayoría eligió esta profesión por momentos como el de hoy, por la adrenalina de intentar dar vuelta un partido cuando vas perdiendo. Eso lo hicimos toda la vida y lo vamos a seguir haciendo", afirmó.

Un apodo que nació en Qatar

El origen de "La llorona" fue contado en el documental "El método Scaloni", estrenado por Flow antes del inicio del Mundial 2026. Allí, integrantes del plantel recordaron lo ocurrido antes de la final de Qatar 2022 frente a Francia.

Emiliano Martínez relató que Scaloni intentó dar una charla al grupo, pero la emoción no le permitió continuar. "Habló dos minutos y empezó a llorar. Quería hablar y no podía", recordó el arquero.

Lionel Messi también rememoró ese momento con humor. Según contó, el entrenador intentó seguir con el discurso, pero terminó cediéndole la palabra a Pablo Aimar, quien tampoco pudo contener las lágrimas.

Walter Samuel reveló que desde entonces comenzaron a bromear con el apodo. "Nosotros a veces lo cargamos a Scaloni y le decimos: 'Ahí viene La llorona'. Esa vez vino, pero para todos. No podíamos hablar", recordó.

Las lágrimas tras la remontada

La emoción volvió a aparecer apenas terminó el partido frente a Egipto. Antes de ingresar al vestuario, Scaloni fue abordado por TyC Sports, pero apenas pudo pronunciar unas palabras. "No puedo ni levantar la mirada, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", dijo antes de retirarse.

Ya con más tranquilidad, en conferencia de prensa analizó la clasificación y destacó la respuesta del equipo cuando el resultado era adverso. "Hoy fue una prueba de esas que te marcan. La táctica y la estrategia son importantes, pero si no tenés el carácter que mostró este equipo hubiésemos quedado eliminados", señaló.

Con la victoria sobre Egipto, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, al que enfrentará el próximo sábado en Kansas.