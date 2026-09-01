El cielo sanjuanino se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más destacados de la temporada: la lluvia de meteoros de las Táuridas del Sur. En el marco del programa "Yo te invito" de Huarpe TV, el astrónomo Eric González, del Observatorio Félix Aguilar (estación Carlos Cesco), detalló los mejores consejos, fechas y recomendaciones para disfrutar de este fenómeno a simple vista desde la pampa de El Leoncito.

El mejor momento para observar la lluvia de meteoros será entre el 11 y el 13 de septiembre, coincidiendo con la luna nueva. Aunque la descripción internacional habla de pocos meteoros por hora, el cielo de San Juan suele regalar registros muy superiores (como las más de 50 observaciones en una hora logradas en eventos similares). Las Táuridas destacan por la aparición de bólidos más grandes, ideales para disfrutar con una reposera y a simple vista.

Las observaciones nocturnas en el observatorio se realizan con reserva previa obligatoria y gratuita a través de la web oficial cieloedesanjuan.com. Los cupos son limitados a 30 personas por turno para garantizar una experiencia óptima con los telescopios y el cielo nocturno. Por su parte, las visitas diurnas al predio se pueden realizar de jueves a domingo de 10 a 12 y de 16 a 18 horas sin reserva.

La excelencia del cielo sanjuanino

Este fenómeno se disfrutará en uno de los mejores escenarios del planeta. San Juan cuenta con entre 270 y 300 noches despejadas al año y una atmósfera sumamente estable gracias a la geografía de la pampa de El Leoncito, que evita la turbulencia del aire (efecto de refracción) y permite una nitidez excepcional para la astronomía.

Para preservar estas condiciones óptimas frente al crecimiento urbano, el Observatorio y el EPRE impulsan un acuerdo para implementar luces de grado astronómico de tono cálido/ámbar. Estas luminarias evitan la contaminación por luz ultravioleta y, al mismo tiempo, protegen a la fauna local —como la nueva especie de murciélagos descubierta en 2024 en el pie de Palo—, fundamentales para el control natural de plagas. La prueba piloto se implementará en la zona núcleo de Barreal, accesos a la ruta 40 y los caminos al parque.

Antecedentes recientes: La charla también rememoró el reciente y fascinante eclipse lunar parcial, donde los especialistas pudieron apreciar en detalle la sutil fase penumbral y la clásica "luna roja" o de sangre, reafirmando que el cielo sanjuanino siempre guarda sorpresas para quienes se detienen a observarlo.

La observación del cielo

En otros aspectos, el astrónomo opinó sobre la calidad del cielo sanjuanino ideal para la observación: "Tenemos uno de los mejores cielos del planeta, así que es para aprovecharlo. Lo que tiene de especial el nuestro es la pampa de El Leoncito. La pampa misma hace que el aire que viene del oeste se estabilice y tenemos una atmósfera muy estable y una imagen muy nítida", comentó.

Respecto al reciente eclipse lunar, dijo que "Era un eclipse parcial que estuvimos diciendo todos los astrónomos casi casi casi total. Nosotros sabíamos que sí se iba a ver roja, la famosa luna roja. Yo prefiero roja de sangre, porque me gusta más la canción. Me sorprendió, me agarró desprevenido. El cielo está ahí para dejarnos sorprender si nos dejamos".

Sobre su trabajo y el asombro con los visitantes, Eric manifestó que "el trabajo de un astrónomo es generar ciencia, entender la física de lo que le pasa a las estrellas... Pero aún así, sin entender esos mecanismos, uno puede salir a la noche y maravillarse con el increíble cielo que tenemos. La gran mayoría de la gente que va no son aficionados, no es gente que ha hecho la peregrinación para buscar uno de los mejores cielos del planeta... Es gente que va a ver por primera vez por un telescopio. (...) Siempre hay gestos de asombro y siempre nos recuerda nuestro asombro", expresó el entrevistado en Yo te Invito.