La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera protagonizaron un nuevo desafío de UPD Unidos por el desafío de GRUPO HUARPE, con preguntas, estrategia y un marcador que mantuvo la paridad durante buena parte del programa. La definición llegó en el tramo final, cuando uno de los equipos consiguió un rendimiento casi perfecto en la Lluvia de Preguntas y logró sacar una diferencia decisiva.

Por el equipo azul participaron Juan Manuel Cabanay y Arturo Domínguez, representantes de 5° Química de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, de Capital. Llegaron al programa acompañados por el entusiasmo de un curso unido y numeroso. Del otro lado estuvieron Nicolás Bordón y Benjamín Jofré, de 5° 1° del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera, también de Capital, quienes además compartieron algunas de las experiencias solidarias que viven junto a sus compañeros, como la jornada en la que prepararon ensaladas de fruta para ayudar a otros estudiantes.

Juan Manuel Cabanay, Arturo Domínguez, Nicolás Bordón y Benjamín Jofré representando a sus cursos en UPD. FOTO HUARPE.

El juego comenzó con el equipo azul frente a la ruleta. Lengua fue la primera materia y llegó la respuesta correcta. Luego, historia y deporte también sumaron puntos. El equipo naranja respondió correctamente las consignas de ciencia y arte, aunque matemática se convirtió en su primera respuesta fallida. El primer bloque terminó 3 a 2, con una mínima ventaja que ya anticipaba un duelo ajustado.

Una definición que llegó bajo la lluvia

En el segundo bloque, ambos equipos eligieron geografía para jugar al Verdadero o Falso y los dos consiguieron sumar tres puntos. La paridad continuó en Unir Conceptos: el azul eligió arte y el naranja historia, con dos puntos para cada uno. Así, el marcador quedó 8 a 7 y todo seguía abierto.

La tercera parte tampoco permitió relajarse. En el Tutti Frutti, el equipo azul jugó con la letra P y sumó 10 puntos, mientras que el naranja hizo lo propio con la letra C y también consiguió 10. El duelo llegaba al último juego con la sensación de que cualquier respuesta podía inclinar la balanza.

Y fue precisamente la Lluvia de Preguntas la que cambió el escenario. Uno de los equipos logró responder correctamente 19 consignas, quedando a apenas un punto del puntaje perfecto en este desafío. Del otro lado, el rival sumó 9 y no pudo sostener el ritmo de ese tramo final.

Recién entonces llegó la definición: el equipo azul, integrado por Juan Manuel Cabanay y Arturo Domínguez, se impuso por 37 a 26. De esta manera, 5° Química de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento consiguió el pase a la tercera ronda de UPD, donde volverá a enfrentarse con otros cursos ganadores en busca de seguir avanzando en la competencia.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.