La pasión por la Selección Argentina se siente con fuerza en Dallas, Estados Unidos, donde este fin de semana el equipo cerrará la fase de grupos ante Jordania. En la previa, el ambiente entre los hinchas argentinos está marcado por un mismo tema: los altos precios de las entradas para ver a Lionel Messi en acción.

El enviado especial de GRUPO HUARPE, Mauricio Laciar, preguntó a varios simpatizantes y contaron cuánto estarían dispuestos a pagar en medio de un mercado de reventa que no deja de escalar. Las respuestas reflejan una amplia variedad de posibilidades económicas y también la magnitud de la demanda.

“Hasta USD 1.000 es razonable, más no pagaría”, sostuvo un jóven que estaba con su amigo, aunque admitió que en el mercado paralelo los valores pueden duplicarse. Pensando en una hipotética continuidad del equipo en Miami, su acompañante fue un poco más allá: “En Miami nos estiramos un poco más. Podríamos llegar a USD 2.000, pero ese es el límite”.

Entre los testimonios también apareció el de un hincha que logró anticiparse al aumento de precios. “Las compré a USD 450 hace meses. Me ofrecieron hasta USD 2.000, pero no las vendo. Igual hoy pagaría eso si no las tuviera”, señaló.

Otros fanáticos estimaron valores intermedios. “Para este partido pagaría entre USD 1.000 y USD 1.500”, comentó uno de ellos, mientras otro aseguró que conoce casos de reventa que superan ampliamente esa cifra. “Hay gente que pagó más de USD 1.000 sin problema”, agregó.

Desde su experiencia en Dallas, otro argentino describió el contexto con preocupación: “Es una locura lo que están pidiendo. Vivimos acá y aun así es imposible para muchos. Aunque se pueda, me parece una locura”.

Otro joven estimó precios aún más altos: “Están entre USD 2.000 y USD 3.000. Creo que no hubiera venido sin entrada, así que no pagaría”.

En tanto, otro argentino aseguró haber conseguido su ticket a un valor elevado, pero dentro del mercado inicial: “Conseguí las entradas a USD 1.800. Y si Argentina continúa avanzando, siempre hay algo más para pagar. Hasta USD 3.000 pagaría por un partido de 16avos”.

El fenómeno deja en evidencia el impacto global de la Selección Argentina y la fiebre que genera Lionel Messi, capaz de mover valores de reventa que rozan lo impensado para un partido de fase de grupos en suelo estadounidense.