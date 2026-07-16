La locura y llanto de la familia Messi tras la clasificación a la final del Mundial

La Selección Argentina consiguió el pase al partido decisivo del campeonato del mundo luego de remontar un encuentro complejo frente a Inglaterra. En una definición agónica que repitió la mística del cruce previo contra Egipto, el conjunto nacional se impuso 2 a 1 para asegurar su lugar en el duelo del próximo 19 de julio contra España. En medio de los festejos de la hinchada, la intimidad de la familia del capitán albiceleste quedó expuesta a través de las declaraciones de su madre.

Celia Messi relató el impacto emocional de la jornada y describió el estado del entorno íntimo durante la definición. "Rotos, llorando, tremendo sufrimiento", manifestó al ser consultada sobre las sensaciones que atravesaron a lo largo del juego. La tensión se transformó en desahogo una vez que se consolidó la clasificación a la última instancia del torneo.

La comunicación con el futbolista de la Selección se produjo inmediatamente después del pitazo final. Al respecto de este contacto, su madre confirmó que dialogaron de forma veloz. "Sí, obvio. Enseguida me llama. Acá estamos con mi hermana, mi cuñado, sobrinos, hijos, todas las familias abrazados, llorando durante y después del partido", detalló sobre la celebración compartida en el ámbito familiar.

Durante las celebraciones, la madre del jugador también recibió registros de los festejos que se replicaban en los medios de comunicación y reaccionó con gratitud hacia las muestras de afecto del público. "Qué locura, son hermosos, los amo", expresó en un mensaje enviado mientras continuaba con las celebraciones privadas junto a sus allegados directos.