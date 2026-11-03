La macabra imagen que subió Mauro Icardi en un momento al límite

El futbolista Mauro Icardi descolocó a sus seguidores al publicar en las últimas horas una horripilante imagen donde personifica a Momo. Sin ofrecer contexto ni aclaración alguna, el delantero reapareció en sus historias de Instagram utilizando la máscara del perturbador personaje que aterrorizó a los más chicos hace unos años.

Esta figura viral está inspirada en una obra de arte japonesa de una mujer pájaro que desafiaba a niños a cumplir peligrosos retos. El fenómeno generó una fuerte psicosis colectiva alrededor del mundo y la repentina foto del jugador no tardó en provocar una gran ola de reacciones en las plataformas digitales.

Se nota que la terapia le esta haciendo bien y Y este tipo pretende que un equipo importante italiano lo contrate fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Las opiniones divididas surgieron rápidamente en Twitter mientras el deportista parece continuar entusiasmado con la temática de Noche de Brujas.

Esta extraña actitud se da en medio de una nueva batalla legal con su ex pareja. Icardi venía de expresar su furia hacia Wanda Nara y su novio Martin Migueles por mostrar los rostros de Francesca e Isabella en Internet, provocando un nuevo enfrentamiento entre las partes involucradas.

Frente al reclamo del jugador, la conductora de MasterChef Celebrity decidió realizar un contraataque en la Justicia. La presentadora solicitó formalmente la prohibición de salida del país para el padre de sus hijas basándose en una abultada deuda en el pago de la cuota alimentaria acumulada.

Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibicion de salida del pais revelo la periodista Naiara Vecchio. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo capítulo legal mientras el deportista define su futuro profesional en un clima de absoluta incertidumbre.