Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio en Córdoba, expresó su indignación luego de que Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, difundiera un video grabado desde la cárcel en el que lanzó fuertes acusaciones contra ella. Su abogado, Carlos Nayi, presentó este jueves 15 de octubre una denuncia penal para investigar cómo el detenido pudo realizar y difundir el mensaje desde el establecimiento penitenciario.

La reacción de la mujer fue dada a conocer por su representante legal, quien explicó que se encuentra profundamente afectada por la situación. "Es una barbaridad", manifestó Heredia al conocer las imágenes, según relató su abogado. Además, Nayi aseguró que la madre de la adolescente está destruida por la impotencia que le generó escuchar las declaraciones del acusado.

El letrado rechazó las acusaciones formuladas por Barrelier y sostuvo que sus afirmaciones carecen de sustento. También cuestionó que una persona detenida por un crimen de estas características haya podido emitir públicamente un mensaje dirigido a la familia de la víctima.

Qué dijo Claudio Barrelier en el video desde la cárcel

La grabación se conoció después de que Barrelier participara de una audiencia judicial mediante videollamada desde el penal de Cruz del Eje, donde permanece detenido por el femicidio de Agostina.

En el video, difundido inicialmente por El Doce, el acusado se dirigió directamente a Melisa Heredia y le pidió mantener un encuentro cara a cara para, según su versión, esclarecer lo ocurrido con la adolescente.

"Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad", expresó el detenido.

Durante el mensaje, Barrelier también lanzó acusaciones contra la madre de Agostina relacionadas con supuestas situaciones familiares y contenido sexual. Estas afirmaciones fueron rechazadas por la representación legal de Heredia y no constituyen hechos acreditados judicialmente.

La difusión de las imágenes provocó un nuevo conflicto alrededor de la investigación por el femicidio de la adolescente, cuya causa ya fue elevada a juicio.

Presentaron una denuncia para investigar cómo se grabó el video

Ante la repercusión del mensaje, el abogado Carlos Nayi acudió a los Tribunales 2 de Córdoba y presentó una denuncia penal para que se investiguen las circunstancias en las que Barrelier pudo grabar y difundir el contenido desde su lugar de detención.

La presentación busca determinar si existieron irregularidades en los mecanismos de control del establecimiento penitenciario y cómo se concretó la comunicación.

El representante de Heredia también consideró que las declaraciones del acusado constituyen una nueva situación de revictimización para la madre y su entorno familiar.

La otra causa judicial que enfrenta Barrelier

El video se difundió después de que el detenido declarara virtualmente en una investigación paralela por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Durante esa audiencia, Barrelier negó las acusaciones y brindó explicaciones sobre el contenido encontrado en los dispositivos electrónicos analizados por los investigadores.

Además, la Justicia amplió su imputación por la presunta tenencia de cuatro imágenes de contenido sexual que involucrarían a menores de edad.

Mientras avanza esta investigación, Barrelier continúa detenido por el femicidio de Agostina Vega. La causa principal ya fue elevada a juicio, donde deberá determinarse su responsabilidad penal por el crimen.