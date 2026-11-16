La despedida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal sumó un nuevo capítulo de polémica. Su madre, Dolores Aveiro, aseguró este lunes 16 de noviembre que el futbolista fue engañado y no recibió el respeto que merecía de sus propios compañeros. Además, sorprendió al reconocer que se alegró por la derrota 4-1 del conjunto portugués ante Dinamarca, en su primera presentación sin el histórico delantero.

Las declaraciones se produjeron durante un acto en el estadio José Alvalade, del Sporting de Lisboa, donde se presentó un centro de día que lleva el nombre de Dolores Aveiro. La mujer aprovechó el encuentro con la prensa para cuestionar la forma en que la Federación Portuguesa de Fútbol organizó la despedida de su hijo.

“Claro que quedó triste. Lo engañaron y yo también estoy triste”, expresó al referirse a la salida de Cristiano Ronaldo, quien anunció su retiro del seleccionado el pasado 5 de noviembre, después de 23 años de trayectoria internacional.

Sin embargo, sus palabras más contundentes llegaron cuando fue consultada por la goleada que sufrió Portugal ante Dinamarca por la UEFA Nations League. “Fue una derrota merecida y me alegré”, afirmó.

El enojo por el homenaje a Cristiano Ronaldo

La selección portuguesa intentó reconocer la trayectoria de su antiguo capitán durante el partido disputado el sábado 14 de noviembre en Braga.

Los jugadores salieron al campo utilizando camisetas con el número 7, que Ronaldo llevó durante más de dos décadas. Además, los hinchas lo ovacionaron cuando el reloj marcó el séptimo minuto.

Pero el homenaje a Cristiano Ronaldo no conformó a su madre, quien cuestionó que se realizara sin la presencia del delantero.

“El homenaje debería haberse hecho delante de él, no sin él”, manifestó Aveiro, quien adelantó que el Sporting de Lisboa también organizará un reconocimiento al futbolista.

La mujer fue todavía más crítica cuando le preguntaron por el comportamiento de los integrantes del plantel portugués.

“No fue respetado, ni siquiera por sus compañeros”, aseguró, dejando en evidencia su malestar por la forma en que terminó la etapa de su hijo en la selección.

La respuesta del entrenador Jorge Jesus

Las declaraciones tuvieron una rápida repercusión y llegaron hasta el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, quien decidió no confrontar públicamente con Dolores Aveiro.

“Una madre es una madre. Entiendo sus declaraciones”, respondió el técnico durante una conferencia de prensa.

Jesus destacó el esfuerzo que realizó la mujer para criar a sus hijos y aseguró que respeta su postura, aunque evitó profundizar en las acusaciones.

También reconoció la importancia de Cristiano Ronaldo para el fútbol portugués y sostuvo que el seleccionado debe prepararse para continuar sin su histórico goleador.

El entrenador había compartido una etapa con Ronaldo en Al Nassr, antes de asumir la conducción del equipo nacional.

El retiro de Cristiano Ronaldo y una despedida polémica

Cristiano Ronaldo confirmó su salida de la selección de Portugal a los 41 años, después de una trayectoria iniciada en 2003 y marcada por títulos y récords internacionales.

La decisión llegó luego de una serie de desacuerdos con Jorge Jesus que habían generado tensión entre el futbolista y el cuerpo técnico.

Su ausencia quedó nuevamente en el centro de la discusión tras la derrota ante Dinamarca, que abrió cuestionamientos sobre el rendimiento del seleccionado.

Portugal volverá a jugar este martes 17 de noviembre frente a Gales, desde las 16.45 de Argentina, por la Nations League.

Mientras el equipo intenta recuperarse de la goleada, las declaraciones de Dolores Aveiro reavivaron la controversia alrededor de una despedida que todavía genera repercusiones en el fútbol portugués.