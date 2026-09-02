La madre de Tini la obligó a borrarse el tatuaje peronista por no ser "fina"

Revelaron detalles sobre los diseños en la piel que Tini Stoessel debió quitarse por decisión de su madre, Mariana Muzlera. El tema salió a la luz en medio del conflicto que rodea a la familia, donde recientemente se conoció cómo Alejandro Stoessel dividió el patrimonio antes de su internación en 2022. La artista, generadora de esos ingresos, quedó con el porcentaje menor en un acuerdo que sigue vigente.

En ese contexto, Connie Ansaldi contó en el programa LAM el pedido que la madre de la joven le realizó hace un tiempo. “Cuando me lo contó ya se los había borrado. Tres tatuajes que tenía Tini. Me decía que era mucho más fino, más elegante, que no podía andar con tatuajes”, resaltó la periodista al recordar la charla.

El debate continuó en Primicias Ya, donde Marina Calabró analizó la postura de la madre. “Hablarle a una chica mayor de edad y obligarla a borrarse tatuajes, con lo que duele, llama la atención. Es su cuerpo, derecho, decisión”, remarcó.

Por su parte, Damasia Ochoa revisó registros de 2016 y detectó marcas que desaparecieron, entre ellas una en el brazo izquierdo con los dedos en V. “Muchos en las redes hablan de que se sacó la manito peronista”, dijo Ochoa, mientras que Calabró recalcó: “Sí, es la V de la victoria”.