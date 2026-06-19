La historia que conmovió al Mundial 2026 tuvo un desenlace feliz. Ana Candida Evora, madre de Vozinha, arquero y referente de la selección de Cabo Verde, obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos y podrá acompañar a su hijo durante la máxima cita del fútbol.

La situación había tomado relevancia internacional luego del empate 0 a 0 entre Cabo Verde y España, encuentro en el que el experimentado guardameta de 40 años fue una de las grandes figuras de la cancha. Tras el partido, Vozinha reveló entre lágrimas que su madre no había podido viajar para presenciar el debut mundialista debido a dificultades vinculadas al proceso migratorio y a los costos necesarios para concretar el ingreso al país organizador.

Sus palabras rápidamente dieron la vuelta al mundo. La emoción del arquero, sumada al hecho de que Cabo Verde está disputando su primera Copa del Mundo, generó una ola de solidaridad y repercusión en distintos países.

La situación comenzó a resolverse en las últimas horas gracias a gestiones realizadas ante el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según trascendió, la embajada estadounidense en Praia facilitó el proceso para que Ana Candida Evora pudiera completar la documentación necesaria y obtener finalmente el visado.

El objetivo es que la madre del futbolista pueda estar presente en el próximo compromiso de Cabo Verde frente a Uruguay, correspondiente a la segunda fecha del Grupo H, que se disputará en la ciudad de Miami.

La historia de Vozinha se convirtió en uno de los relatos más emotivos de la Copa del Mundo. El arquero no solo fue clave para sostener el resultado ante una de las selecciones favoritas del torneo, sino que además protagonizó una escena cargada de sensibilidad al contar que su madre no había podido compartir con él uno de los momentos más importantes de su carrera.

El caso también puso en evidencia las dificultades que enfrentan familiares e hinchas de distintas partes del mundo para asistir a un evento de semejante magnitud, especialmente por cuestiones migratorias y económicas.

Ahora, con el trámite resuelto, el arquero caboverdiano podrá cumplir otro sueño dentro de este Mundial: ver a su madre en las tribunas alentándolo durante la histórica participación de su selección. Mientras tanto, Cabo Verde continúa enfocado en su desafío deportivo, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.