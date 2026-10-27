El fútbol le regaló un momento inolvidable a Benjamín Posse, el sanjuanino de 15 años que actualmente juega en las inferiores de Boca Juniors. El joven, conocido como "Tarzán", participa de la Messi Cup en Miami y tuvo la oportunidad de conocer a Lionel Messi, quien le firmó uno de sus botines. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales y mostró la emoción del futbolista oriundo de Rawson.

El encuentro se produjo durante el torneo juvenil que organiza el excapitán de la Selección Argentina, donde participan equipos de distintos países. En medio de las actividades, Messi se acercó a los jugadores de Boca, compartió fotografías y firmó camisetas y botines.

El juvenil sanjuanino lleva la camiseta número 10 de Boca.

Posse no dejó pasar la oportunidad y se acercó con uno de sus botines para conseguir el autógrafo del campeón del mundo. Mientras Messi escribía sobre el calzado, el adolescente expresó con entusiasmo: "Ahora me pasa toda la magia Messi".

La reacción del sanjuanino despertó sonrisas y quedó registrada en las redes oficiales de Boca Predio. El momento también tuvo repercusión en ESPN, donde bromearon con que el joven había recibido una motivación especial para sus próximos partidos.

La publicación de Benjamín tras conocer a Messi.

Durante el intercambio, los periodistas destacaron que ni en Alianza ni en Boca había tenido tanta magia en los pies como después de conseguir la firma del rosarino. Posse respondió con entusiasmo y contó que había elegido el botín izquierdo para recibir el autógrafo, con la ilusión de trasladar parte de la magia de Messi a su propia zurda.

Quién es "Tarzán", el sanjuanino que lleva la 10 de Boca

Benjamín Posse nació en Rawson y creció en el barrio Los Plátanos. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el club Los Benjamines, donde comenzó a desarrollar sus habilidades con la pelota.

Posteriormente, continuó su formación deportiva en Atlético de la Juventud Alianza, una institución que resultó fundamental en su crecimiento futbolístico y que le permitió mostrar sus condiciones como volante ofensivo.

Tarzán" dio sus primeros pasos en Alianza.

En 2024, captadores de Boca Juniors lo observaron durante una prueba realizada en San Juan. Su rendimiento llamó la atención y, un año después, se incorporó a las divisiones inferiores del club, donde también comenzó a vivir en la pensión.

Su apodo, "Tarzán", está relacionado con su característico pelo largo, aunque dentro de la cancha también se distingue por su velocidad, gambeta y habilidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno.

Posse, el sanjuanino que brilla en Boca Juniors.

Actualmente, el joven lleva la camiseta número 10 de Boca en la Messi Cup, competencia que se desarrolla en Florida y reúne a equipos como Manchester City, Flamengo y UE Cornellá.

De San Juan a destacarse en torneos internacionales

A pesar de su corta edad, Posse ya cuenta con experiencias destacadas fuera del país. Durante 2026 participó de la Oviedo Cup, disputada en España, donde Boca se consagró campeón.

En aquella competencia, el sanjuanino convirtió cinco goles y aportó ocho asistencias en once encuentros. Además, marcó uno de los tantos en la final frente al Espanyol, que terminó con una victoria del conjunto argentino por 2 a 0.

Alianza fue clave en la formación futbolística de "Tarzán".

Su desempeño le permitió recibir el reconocimiento como mejor jugador del torneo, consolidándose como una de las promesas de las divisiones juveniles del Xeneize.

Ahora, mientras continúa sumando experiencia internacional en la Messi Cup, el adolescente mantiene su objetivo de seguir creciendo en Boca y llegar algún día a la Primera División.

Sin embargo, más allá de los goles y los reconocimientos deportivos, su paso por Miami ya le dejó un recuerdo especial: el autógrafo de Lionel Messi en uno de sus botines, un momento que quedará marcado en su camino dentro del fútbol.