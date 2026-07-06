La maldición del gato que persigue a Brasil y lo tiene en desgracia

La selección de Brasil se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final luego de perder dos a uno frente a Noruega en la ciudad de Nueva York. El encuentro, disputado este domingo, dejó un saldo de amargura para el pentacampeón que no logra romper una racha negativa en instancias decisivas desde hace años. Los nórdicos se adueñaron de la posesión mientras que el conjunto sudamericano se replegó para buscar el contragolpe.

Durante el primer tiempo, el árbitro Ismail Elfath cobró un penal a favor de la Verdeamarela tras la intervención del VAR, pero el arquero Örjan Nyland detuvo el disparo de Bruno Guimarães. En el complemento, Erling Haaland fue el verdugo principal al convertir de cabeza a los 79 minutos y ampliar la ventaja con un remate rasante a los 89. Neymar, quien ingresó a los 67 minutos, descontó de penal en tiempo de adición tras un codazo de Leo Ostigaard a Casemiro.

Esta eliminación reflotó entre los aficionados la teoría de la maldición del gato surgida en Qatar 2022. En aquel entonces, durante una conferencia de prensa previa al duelo con Croacia, el jefe de prensa retiró de forma brusca a un felino de una mesa mientras Vinícius Júnior atendía a los medios. El gesto fue polémico ya que en la religión islámica estos animales son considerados sagrados y el maltrato hacia ellos se ve como un pecado.

Aquel episodio derivó en una denuncia judicial del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil, donde se argumentó que "el ejemplar no había sido tratado de manera digna" y se exigió un pago de 200.000 dólares. Los jugadores habían bautizado al animal como Hexa para intentar desactivar la superstición.

A este trasfondo se sumó la coincidencia con el calendario de la Fórmula 1. Por primera vez en 28 años, el equipo nacional jugó un partido mundialista el mismo día de un Gran Premio en Silverstone.

Los registros históricos recordaron la final de 1998 cuando la selección cayó ante Francia mientras Michael Schumacher ganaba en el circuito británico. Aunque desde 1950 la estadística general marcaba cinco triunfos en siete cruces simultáneos, la jornada confirmó el peso de los antecedentes negativos ante los noruegos.

Con este resultado, el proceso dirigido por Carlo Ancelotti extiende la falta de éxitos que comenzó tras la obtención de la Copa América en 2019. Brasil nunca pudo superar a Noruega en cuatro enfrentamientos históricos y suma frustraciones consecutivas tras perder la final de 2021 ante Argentina y caer en cuartos de la Copa América 2024 ante Uruguay por penales tras el cero a cero. Noruega avanzó así a cuartos de final por primera vez en su historia, donde esperará al ganador de México e Inglaterra.