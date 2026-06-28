La maldición que evitó Argentina tras el gol de Jordania en el Mundial

En el marco de la Copa del Mundo, la Selección Argentina cerró su participación en la fase inicial con un resultado que despertó la atención de los especialistas en estadísticas. El equipo nacional ya se encontraba clasificado tras haber vencido por 2-0 a Austria en la segunda jornada, lo que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo J de manera anticipada, en un certamen donde Portugal terminó en la segunda posición de su zona.

Durante el encuentro, la valla argentina recibió su primer tanto en contra en lo que va del torneo. A los 10 minutos del segundo tiempo, Mousa Al-Tamari ingresó por el segundo palo y estableció el 2-1 definitivo. Este gol resultó fundamental para los seguidores de las cábalas, ya que los registros históricos señalan que nunca un seleccionado fue campeón del mundo sin recibir goles en la fase de grupos. Hasta este momento, el arco se mantenía invicto, incluso tras el debut frente a Argelia, donde al equipo africano le anularon el tanto que abría el marcador.

En el desarrollo del partido, Nicolás Otamendi asumió el rol de capitán mientras Lionel Messi no estuvo en cancha, para luego cederle el brazalete tras su ingreso. Los goles de la victoria fueron convertidos por Giovani Lo Celso, mediante un tiro libre, y Lautaro Martínez, quien logró sacarse la mufa goleadora. Mientras tanto, en otros sectores del cuadro, seleccionados como Argelia y Austria pelean por ser los últimos pasajeros a la siguiente ronda.

Más allá del arco en cero, existen otros factores que mantienen en alerta a la delegación. Argentina llegó a la competencia como líder del ranking FIFA, una posición que nunca ocupó un equipo que terminó consagrándose. Del mismo modo, se observa con atención el caso de Francia, ya que nunca antes el poseedor del Balón de Oro fue campeón del mundo, una condición que hoy recae sobre Ousmane Dembélé. En este contexto de hitos, Luka Modric también hizo historia al romper un récord en soledad durante la competencia.

Por su parte, otros protagonistas del certamen también analizaron sus desempeños. Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, se refirió al presente de su plantel y manifestó que "Jugamos un partidazo, pero nos falto definición" para justificar los resultados obtenidos. Por otro lado, el director técnico de Canadá comparó el cruce de 16vos de final contra Sudáfrica con una final de la Champions League, reflejando la intensidad que se vive en el torneo.