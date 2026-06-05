La maldición que sufrirá Argentina por quedar primera en el ranking FIFA

El combinado nacional tiene la posibilidad matemática de iniciar la competencia en lo más alto de la clasificación internacional. Los tropiezos recientes de los seleccionados europeos abrieron una ventana favorable para el conjunto que comanda Lionel Scaloni.

Francia ingresó a la doble fecha previa a las actividades como líder con 1877.32 puntos, pero cayó al tercer lugar con 1869.43 tras perder 2-1 ante Costa de Marfil. España, que ocupaba la segunda posición con 1876.39 unidades, igualó 1-1 frente a Irak y descendió a 1873.01. Estos resultados permitieron que la Albiceleste escalara dos posiciones sin haber disputado aún su encuentro, debido a que sus rivales directos no defendieron sus puntajes al no conseguir victorias.

Para confirmar el liderazgo absoluto, la delegación nacional necesita vencer este sábado a Honduras en el primero de sus 2 amistosos de preparación. Dicho triunfo le otorgaría una suma de apenas 1.3 puntos, una cifra baja pero suficiente para consolidarla en la plaza principal con un total de 1876.11 unidades gracias a las mermas de sus oponentes.

Si bien las 3 potencias afrontarán un segundo y último compromiso previo a la cita máxima, el único escenario que desplazaría a los sudamericanos de la cima sería un empate o una caída frente a Islandia, combinado con victorias de sus perseguidores.

El primer puesto, sin embargo, acarrea un registro histórico adverso, ya que desde la fundación del escalafón en diciembre de 1992 ningún puntero logró consagrarse en la Copa del Mundo. De cara a Estados Unidos 1994, Alemania arribó en la cúspide seguida por Países Bajos y Brasil, pero los germanos se despidieron en cuartos de final al perder 2-1 con Bulgaria, mientras que la Canarinha se adjudicó el trofeo.

En Francia 1998, Brasil lideraba el ordenamiento pero cayó 3-0 en la final ante los locales. Hacia Corea Japón 2002, los Galos llegaron al frente de la tabla tras sus conquistas mundialistas y europeas, pero quedaron eliminados en primera fase y el título correspondió nuevamente a los brasileños.

Para Alemania 2006, la escuadra brasileña lucía el favoritismo desde la cumbre del escalafón, aunque resultó apartada en cuartos de final por el cuadro francés, permitiendo la coronación de Italia. La tendencia se repitió en Sudáfrica 2010, donde Brasil volvió a despedirse entre los mejores 8 ante Países Bajos, abriendo el camino al campeonato de España.

Los últimos antecedentes mantuvieron la vigencia de este fenómeno estadístico. En Brasil 2014, el seleccionado español defendía la corona desde el escalón más alto pero se marchó en la instancia de grupos.

Igual suerte corrió Alemania en Rusia 2018 al quedar fuera en la rueda inicial, cediendo el trono a Francia. Finalmente, en Qatar 2022 el puesto de privilegio pertenecía a Brasil, que cayó por penales en cuartos de final frente a Croacia, en un torneo que concluyó con la consagración argentina ante el conjunto galo.