Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la mamá de la adolescente de 14 años habló por primera vez desde el crimen ocurrido el 23 de mayo. Melisa Heredia expresó el dolor que atraviesa su familia, cuestionó las versiones que circularon sobre su hija y reclamó la pena de prisión perpetua para los cuatro imputados en la causa.

En una entrevista con TN, Heredia confirmó además que fue aceptada como querellante en el expediente que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón. La investigación tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, junto a Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

"Les tienen que dar perpetua, porque me hicieron un daño enorme. Yo a mi hija no la voy a ver más. La extraño todos los días de mi vida", expresó la madre de la adolescente.

Durante el reportaje también rechazó las versiones que se difundieron sobre la vida de Agostina y de su familia. "Todo lo que se ha dicho son mentiras. A mi hija la han tratado de todo. A mí también. No entiendo por qué han sido tan crueles conmigo y con mi hija. A mí me destrozaron la vida", afirmó.

Heredia aseguró que no conoce todos los detalles del crimen y remarcó que no desea saber cómo ocurrieron los hechos. "Solo sé que este tipo me la mató, me la violó. Pero más que eso, no sé. No quiero saber", sostuvo.

La mujer también contó que toda su familia recibe asistencia psicológica desde el asesinato y recordó que Agostina cumpliría 15 años este mes. Según relató, ya habían organizado la fiesta y la adolescente había elegido el vestido que iba a usar.

Respecto de la investigación, Heredia explicó que siempre confió en Barrelier, quien mantenía una relación con ella y era considerado por Agostina como una figura cercana. Sin embargo, señaló que nunca imaginó que pudiera hacerle daño a su hija.

La reconstrucción judicial sostiene que el acusado convenció a la adolescente de encontrarse con él bajo el pretexto de preparar una sorpresa para su madre. Antes de salir de su casa, Agostina envió un audio a un grupo de amigas en el que explicaba que iba a reunirse con el novio de su mamá.

Heredia recordó que comenzó a sospechar de Barrelier cuando el remisero que trasladó a la adolescente le informó el lugar donde la había dejado. Según contó, de inmediato amplió la denuncia por desaparición y aportó el nombre y el domicilio del acusado.

La madre también cuestionó el rol de los demás imputados y consideró que hubo más personas involucradas en el crimen. "Mi hija pidió ayuda y nadie hizo nada. ¿Cómo nadie va a escuchar los gritos de una nena de catorce años?", planteó.

La causa continúa con cuatro personas detenidas mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.