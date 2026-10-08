La despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental dejó una curiosa historia que tuvo como protagonistas a Soledad Pastorutti, Agustín Giay y la mamá del futbolista. El jugador de la Selección Argentina intercambió su camperón con la cantante y terminó llevándose el poncho que ella había utilizado durante el homenaje al capitán albiceleste.

El momento ocurrió mientras La Sole interpretaba “Brindis” en el campo de juego. En medio de la emoción, Giay se acercó a la artista y le ofreció su campera de la Selección porque tenía frío. A cambio, recibió el poncho que llevaba puesto la cantante.

Desde la tribuna, Lorena Bertossi, madre del lateral de Palmeiras, observaba la escena sin conocer todavía qué estaba ocurriendo. Según contó después, minutos antes había comentado con otro de sus hijos lo mucho que le gustaba el poncho de la cantante.

“Yo festejando en la tribuna por el poncho”, recordó entre risas al relatar el momento en el que Agustín le mostró desde el campo que tenía la prenda en sus manos.

El intercambio tuvo un motivo especial. Giay le explicó posteriormente a su madre que había decidido darle el camperón a La Sole porque la cantante tenía frío y, al mismo tiempo, sabía que ella estaría feliz de quedarse con el poncho.

Tras el partido, madre e hijo apenas pudieron encontrarse unos segundos. Giay debía viajar rápidamente para regresar a Brasil y sumarse nuevamente a Palmeiras, por lo que antes de retirarse le entregó el poncho y continuó rumbo al aeropuerto.

El propio futbolista compartió después imágenes de la despedida de Messi en sus redes sociales y cerró la publicación con una foto de su mamá sonriente utilizando el particular obsequio.

El poncho también tiene una historia especial. Se trata del denominado Poncho Bandera, creado por artesanos catamarqueños en 2010 para los festejos del Bicentenario y confeccionado con los colores celeste y blanco y el Sol de Mayo. La Sole había recibido la prenda durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, realizada en Catamarca.