La mamá de Alexis Mac Allister y el porqué de no cantar contra Inglaterra

En la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Silvina Riela compartió detalles sobre su vivencia personal en el Mundial 2026. La madre de Alexis Mac Allister conversó con Eduardo Feinmann en Radio Mitre sobre el folklore de la hinchada y su postura ante ciertos cánticos.

Al referirse a la histórica rivalidad deportiva, Riela explicó por qué elige no participar de algunas expresiones de la tribuna. "Mi nieta Alaia nació en Inglaterra, así que cuando cantan 'el que no salta es un inglés', yo me quedo sentada con ella", confesó la mujer entre risas. Ante esa situación específica, remarcó con claridad que "No me acoplo a eso".

La madre del volante buscó despojar al encuentro de tensiones extrafutbolísticas al respaldar la visión del entrenador nacional. "Justamente lo que dijo Scaloni, es un partido de fútbol", señaló para priorizar el aspecto deportivo sobre los conflictos históricos.

Riela también reflexionó sobre el cambio de percepción que tuvo respecto al país británico tras la mudanza de su hijo. "Cuando fui a Inglaterra tenía una imagen muy fea, de hecho pedía que no nos tocara ir a esa liga, pero cuando la conocí cambió todo. Hemos sido cobijados por un país que nos trató de la mejor manera", admitió durante la entrevista. Con vistas al duelo decisivo, analizó que "Nos vamos a encontrar con un gran rival, lo que no quiere decir que no estemos preparados para ir de igual a igual".