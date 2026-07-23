La detención del hombre acusado de atropellar y abandonar a Cintia Ortega en Rawson abrió una nueva etapa en la investigación del caso. Tras conocerse que el sospechoso (Jorge Gauna) quedó a disposición de la Justicia, Mónica Cuello, madre de la víctima, habló públicamente por primera vez y pidió que el hecho no quede impune. También recordó cómo fueron las últimas horas que compartió con su hija y reclamó una condena ejemplar para el conductor.

"Lo único que le pido a la Justicia es que haga justicia. Nada me va a devolver a mi hija, pero necesito que quien hizo esto responda por lo que hizo", expresó la mujer durante una entrevista en radio Sarmiento. Además, sostuvo: "Siento en mi corazón que se va a hacer justicia y espero que así sea".

La investigación dio un giro en las últimas horas cuando el acusado se presentó ante la UFI Delitos Especiales mientras la Policía allanaba un domicilio y secuestraba el automóvil que habría participado del siniestro. Durante la inspección, los peritos detectaron que una de las piezas dañadas del vehículo había sido reemplazada, un elemento que ahora forma parte de la causa.

Con profundo dolor, Mónica reconstruyó la última conversación con su hija antes de la tragedia. "Ese domingo estuvo todo el día conmigo, compartiendo con la familia. Cuando se iba, me abrazó muy fuerte, subió al remís, volvió a bajarse y me dio otro abrazo enorme. Me dijo 'te amo, mamá'. Ese fue el último recuerdo que tengo de ella", relató.

También recordó cómo recibió la noticia del accidente. "Me llamaron para decirme que había tenido un accidente y que fuera al hospital. Cuando llegué entendí sola lo que había pasado. Mi hija ya no estaba", contó.

El relato del accidente

Según explicó, la reconstrucción del hecho surge del testimonio de Roxana, amiga de Cintia, quien caminaba junto a ella cuando ocurrió el impacto. "Ella me dijo que sintió un estruendo y que se la arrancaron del brazo. El auto iba a toda velocidad y nunca frenó. La dejó tirada como si no hubiera atropellado a una persona", afirmó.

Mónica aseguró además que personas que viajaban en el vehículo habrían pedido al conductor que se detuviera. "Me dijeron que le gritaban 'parate, parate', porque conocían a mi hija. Después esas personas se presentaron y declararon. Eso también ayudó a que se supiera quién era", señaló.

El futuro de sus nietos

La mujer destacó que Cintia era madre de siete hijos, entre ellos una niña con discapacidad que dependía completamente de sus cuidados. "Mi hija fue una luchadora. Crió sola a sus hijos y siempre peleó por darles un hogar. Hoy lo único que pido es justicia para ella y una oportunidad para mis nietos", concluyó.