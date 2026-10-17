La separación de La Joaqui y Luck Ra volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Vanesa Andrada, madre del fallecido cantante El Noba, revelara detalles desconocidos sobre los problemas que atravesaba la artista durante su relación con el cordobés. La mujer aseguró que la rapera la llamaba para desahogarse y confesó cuál era el principal motivo de su angustia: "Las mentiras".

Las declaraciones se conocieron durante una entrevista en Storytime, el programa de streaming de Bondi conducido por Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti. Allí, Andrada habló sobre su estrecha relación con La Joaqui y recordó las conversaciones privadas que mantenían cuando la cantante todavía estaba en pareja con Luck Ra.

La madre de El Noba confirmó que la artista recurría a ella en momentos difíciles y que, en varias oportunidades, intentó aconsejarla para que priorizara su bienestar emocional. Según relató, La Joaqui sabía que podía recibir un reto, pero igualmente buscaba su opinión.

Qué contó la mamá de El Noba sobre La Joaqui y Luck Ra

Durante la entrevista, Nazarena Vélez quiso conocer qué situaciones provocaban angustia en la cantante. La respuesta de Andrada fue contundente: "Las mentiras".

Ante la consulta sobre si se trataba de posibles infidelidades, la mujer aclaró que los conflictos no estaban relacionados únicamente con cuestiones sentimentales, sino también con situaciones del ámbito laboral.

Además, sostuvo que La Joaqui había decidido mantener en reserva determinados episodios de su relación para evitar una mayor exposición pública.

Sus declaraciones se producen después del cruce que protagonizaron los artistas en septiembre, cuando La Joaqui aseguró públicamente que había atravesado situaciones de engaño en sus relaciones anteriores.

En aquel momento, Luck Ra rechazó las versiones de infidelidad y aseguró que nunca había engañado a la cantante. También manifestó que conservaba un profundo cariño por ella y pidió que dejaran de vincularlo con la polémica.

La nueva relación de La Joaqui con Tiago PZK

Otro de los momentos destacados de la entrevista ocurrió cuando Vanesa Andrada habló sobre el presente sentimental de La Joaqui y su vínculo con Tiago PZK.

La mujer recordó que, durante septiembre, la cantante llevó al músico a su casa para presentárselo en una cena familiar. El encuentro quedó registrado en fotografías que compartió en sus redes sociales.

Según contó, Tiago PZK se mostró cercano y sencillo durante la visita, compartió la comida con la familia y se quedó mirando un partido de fútbol junto a su marido.

Cuando Nazarena Vélez le preguntó si actualmente veía feliz a La Joaqui, Andrada respondió con una frase que reflejó el cariño que siente por ella: "Sí, esta es mi Joaquina".

El vínculo especial entre La Joaqui y la familia de El Noba

La cercanía entre La Joaqui y Vanesa Andrada comenzó por la profunda amistad que la cantante mantenía con Lautaro Coronel, conocido artísticamente como El Noba.

Ambos artistas compartieron proyectos musicales como Pica y Butakera, además de construir una relación que trascendió los escenarios.

Tras la muerte de El Noba, ocurrida el 3 de junio de 2022 como consecuencia de un accidente de moto, La Joaqui continuó manteniendo contacto con su familia.

Ese vínculo explica la confianza que la artista depositó en Vanesa durante los momentos difíciles de su vida sentimental y el acompañamiento que continúa recibiendo en su nueva etapa.