Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, compartió en sus redes sociales imágenes del cumpleaños de su nieta Jamaica, quien cumplió 5 años, y mostró al cantante junto a la niña durante el festejo. La publicación se conoció mientras el músico atraviesa una investigación judicial por una denuncia por presuntas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego.

El festejo de Jamaica

En las imágenes difundidas por Claudia Valenzuela aparece L-Gante junto a su hija durante el momento en que la niña sopló las velitas de la torta. Jamaica, hija del cantante y Tamara Báez, tuvo una celebración con temática de Toy Story y utilizó un disfraz de Jessie, uno de los personajes de la película.

Claudia Valenzuela es la mamá de L-Gante. (Foto: Instagram/clauvalenzuela.ok)

El festejo se realizó en la casa de Tamara Báez. La influencer también publicó distintos momentos de la celebración en sus redes sociales y acompañó una de las fotografías con un mensaje dedicado a su hija.

“Gracias Dios por permitirnos poder brindarle todo a nuestra hija. Hace 5 años los cumpleaños son un sueño, ella es la más feliz y agradecida del mundo”, escribió Tamara.

L-Gante, por su parte, no publicó contenido sobre el cumpleaños en sus propias cuentas, aunque estuvo presente durante la celebración y quedó registrado en las imágenes que compartió su mamá.

La investigación que atraviesa L-Gante

La aparición del cantante en el festejo se produjo mientras enfrenta una investigación iniciada a partir de la denuncia de una vecina de 23 años. La mujer aseguró haber sido intimidada y señaló que posteriormente L-Gante habría llegado al domicilio junto a varias personas y con armas de fuego.

El abogado del músico, Luciano Locatelli, cuestionó las acusaciones y sostuvo que no existen elementos que vinculen a su defendido con el hecho.

“No hay nada que lo incrimine”, afirmó el letrado durante una entrevista con TN Central. También sostuvo: “Él nunca apareció en la casa. Algunos han subido un video y en ese video no se ve absolutamente nada”.

Locatelli agregó que, según los resultados de los allanamientos, tampoco se encontraron armas de fuego ni estupefacientes que puedan comprometer al cantante. “Del resultado de los allanamientos no surge que exista un arma de fuego ni tenencia de estupefacientes, no hay nada que lo pueda incriminar”, manifestó. (

La causa continúa bajo investigación y la situación judicial del músico permanece abierta. Mientras tanto, las imágenes difundidas por su mamá permitieron conocer un momento familiar de L-Gante durante el cumpleaños de su hija.