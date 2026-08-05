La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia sumó un nuevo elemento que podría ser clave para reconstruir lo ocurrido: el celular de la víctima fue entregado a la Justicia por la madre de Victoria Luz Cantero, la única imputada por el crimen.

El dispositivo quedó incorporado al expediente luego de que la mujer prestara declaración testimonial ante los investigadores. De acuerdo con lo informado por la defensa en diálogo con Diario Chaco, la madre de Cantero decidió declarar pese a que, por su vínculo familiar con la acusada, tenía la posibilidad de abstenerse.

Durante su exposición, además, confirmó que existía una relación atravesada por situaciones de violencia entre su hija y la víctima.

Ahora, la Fiscalía buscará acceder al contenido del teléfono para analizar las llamadas, mensajes y otros datos que puedan ayudar a reconstruir las últimas horas de Guardia y establecer con mayor precisión la secuencia previa al crimen.

Según explicó el abogado defensor, Victoria Cantero conoce la clave de acceso del dispositivo, por lo que esa información será entregada a la Fiscalía para facilitar las pericias.

Uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es cómo el teléfono de Guardia terminó en poder de la familia de la imputada. Desde la defensa aseguraron que el aparato fue puesto a disposición de la Justicia desde el comienzo de la investigación.

El relato del hermano y el traslado al hospital

En paralelo, Facundo, hermano de Victoria Cantero, también declaró ante la Justicia y aportó su versión sobre los minutos posteriores a la agresión.

Según su testimonio, fue él quien trasladó a Guardia hasta el Hospital Perrando. El joven habría recibido un llamado del propio Guardia, quien le manifestó que había sido herido durante una pelea con Victoria.

Facundo relató que se dirigió junto con su esposa hasta una vivienda del barrio 100 Viviendas. Allí encontraron a Julián herido y sentado en un sillón, mientras repetía que sentía dolor.

Ambos lo asistieron y decidieron trasladarlo de urgencia al hospital para que recibiera atención médica.

Sin embargo, la herida provocada por un arma blanca en la zona del cuello había comprometido arterias y venas vitales. La gravedad de la lesión derivó en un paro cardiorrespiratorio que finalmente provocó la muerte del joven.

Qué hizo la imputada después de la agresión

De acuerdo con lo planteado por la defensa, después del ataque Victoria permaneció en el Hospital Perrando junto a su hermano y su cuñada y colaboró en las tareas destinadas a contener la hemorragia de Guardia.

Más tarde, debido al estado de alteración en el que se encontraba, sus familiares decidieron comunicarse con su madre para que se acercara al lugar y la acompañara.

Con las nuevas declaraciones incorporadas al expediente y el análisis pendiente del celular de la víctima, la Fiscalía busca sumar elementos que permitan reconstruir con mayor precisión los momentos previos y posteriores a la agresión.

El contenido del dispositivo podría aportar información relevante sobre los contactos, comunicaciones y movimientos de Guardia durante sus últimas horas, mientras la investigación continúa intentando determinar cómo ocurrió el crimen y qué sucedió antes de la muerte del joven.

Si querés, también puedo darle un enfoque más policial y de impacto, poniendo en tapa el interrogante de cómo el celular de la víctima terminó en poder de la familia de la única imputada.