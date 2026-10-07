La mamá de la China Suárez amenazó a la modelo amante de Icardi

La tranquilidad en el hogar que comparten Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi duró muy poco tiempo. La llegada de la modelo cordobesa Rocío Galera a la escena pública desató un enorme escándalo familiar. Marcela Riveiro, madre de la actriz, decidió intervenir de manera directa para frenar el conflicto generado en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el futbolista dejó interacciones digitales en el perfil de la joven cordobesa. La situación escaló rápidamente hasta provocar una fuerte reacción por parte del entorno de la actriz. Al notar el impacto emocional en su hija, la madre de la artista tomó la iniciativa y contactó de forma privada a la persona involucrada.

Los mensajes enviados por la mujer contenían advertencias directas e insultos. "Mamarracho", escribió la señora, y tiró con todo: "Te metés en su relación y me vas a conocer". Las capturas de la conversación no tardaron en salir a la luz públicas tras ser enviadas al periodista Juan Etchegoyen para su posterior difusión.

El comunicador detalló el origen del problema durante su programa habitual. "A Maurito se le fue el dedo y empezó a likear fotos de una mujer que en su momento fue vinculada a él. Estoy hablando de la modelo cordobesa Rocío Galera que me confirma esto que estoy contando", disparó Juan Etchegoyen a fines de septiembre en Mitre Live.

La repercusión mediática del gesto digital del deportista fue inmediata. "El fin de semana Maurito empezó a likear fotos y luego cuando se dio cuenta de lo que había hecho les saco su like, pero estuvo varios minutos el like puesto. Obviamente distintas personas me empezaron a mandar captura de pantalla", contó el periodista al describir lo sucedido.

La propia involucrada rompió el silencio para dar su versión de los hechos. "Hola Juan ¿cómo estás?, el finde me puso me gusta Mauro en una historia destacada y en una publicación, después lo sacó pero se ve que la gente llegó a ver", fue todo lo que respondió Rocío Galera sobre la interacción recibida.

El episodio suma un nuevo capítulo a la convulsionada vida sentimental de la pareja. La intervención de la familia de la actriz demuestra la tensión que se vive en el círculo íntimo tras esta nueva exposición mediática. Mientras tanto, las pruebas del cruce virtual continúan circulando y generando repercusiones en las plataformas digitales.