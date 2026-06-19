La relación entre Celia Messi y Florencia Peña encontró un punto de acuerdo tras el conflicto generado por una información errónea difundida en un medio de streaming. La madre del capitán de la Selección argentina decidió responder al pedido de disculpas de la artista, quien había anunciado erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi.

El incidente ocurrió durante la emisión de El show del verano por Luzu TV. En ese espacio, la conductora manifestó: "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi". Ante la repercusión inmediata, una de las productoras del ciclo intervino para aclarar que "Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio. Nada, lo aclaramos por las dudas porque...".

Minutos después del anuncio inicial, Peña intentó rectificar su postura y señaló: "Me lo tiraron por acá, pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake". Además, la actriz reflexionó sobre el estado actual de la información al decir que "Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Y todo lo tenés que poner en tela de juicio hasta que (se conforma)".

A raíz de la gravedad de la situación y el repudio en redes sociales, la actriz optó por alejarse del programa. Antes de ingresar a una función teatral, se mostró afectada por los hechos y declaró: "Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase. Por mis hijos les juro que yo pensé que estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación".

Finalmente, se conoció el contenido del diálogo privado entre ambas. Celia Messi le envió un mensaje a través de Yanina Latorre donde "Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que -si bien no son amigas- la respeta y admira. Y que espera que puedan juntarse a tomar un café".