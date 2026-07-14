La mamá de Paredes reveló que quiso a Susana y Tinelli como padrinos

En una reciente emisión de Infobae Mundial, Marcelo Tinelli reveló una historia que vincula la televisión de los años 90 con las figuras actuales de la selección argentina. Durante una charla con el equipo de Paren La Mano, el conductor compartió que Myriam, la madre de Leandro Paredes, tenía un deseo particular cuando nació el futbolista.

El hecho ocurrió en 1994, cuando la mujer decidió comunicarse directamente con Telefe. Su objetivo era contactar a las dos figuras más importantes del canal en ese momento. Según el relato de Tinelli, Myriam expresó: "Susana Giménez quiero que sea la madrina y Marcelo Tinelli el padrino de Leandro Paredes". Sin embargo, el contacto no se dio como ella esperaba porque los teléfonos no fueron atendidos por los protagonistas.

La llamada fue recibida por Marcela Feudale, quien en aquel entonces no le transmitió el mensaje al animador. Durante la reciente charla, Myriam le manifestó a Tinelli: "Si vos hubieras estado ahí, vos hubieras sido el padrino de Leandro". Esta revelación generó sorpresa en el estudio, lo que llevó a Luquita Rodríguez a preguntar: "¿En serio?".

Tinelli tomó la anécdota con humor y reflexionó sobre cómo podría haber cambiado la vida del actual cinco del equipo nacional. El conductor le comentó a la madre del ex jugador de Boca: "Myriam, si yo lo hubiera tenido a Leandro, Leandro no hubiera jugado en Boca, ni hubiera sido hincha de Boca, hubiera sido cuervo". Con esta frase, hizo referencia a su conocido fanatismo por San Lorenzo.

Finalmente, el presentador bromeó sobre la posibilidad de reclamar ese vínculo espiritual en la actualidad. "Ahora que me decís esto, repliquemos esto", comentó entre risas. No obstante, reconoció que el contexto cambió durante los últimos 32 años. Sobre la reacción que podría tener el mediocampista ante esta propuesta, Tinelli concluyó: "Yo creo que Paredes me manda a la mierda".