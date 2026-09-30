Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, reapareció en sus redes sociales pocos días después de la participación de su hija en el show de Lali Espósito en River. Sin embargo, una imagen cotidiana terminó generando polémica entre los seguidores de la cantante.

En una historia de Instagram, Muzlera posó frente al espejo de un ascensor mientras llevaba a uno de sus perros dentro de una mochila que aparentaba funcionar como transportador para mascotas. La postal rápidamente comenzó a circular en X, donde varios usuarios cuestionaron la forma en la que estaba ubicado el animal.

Algunos comentarios apuntaron a la expresión del perro y manifestaron preocupación por la situación. La publicación se sumó así a una serie de reacciones que rodean a la familia Stoessel durante los últimos días.

La aparición después del encuentro de Tini y Lali

El posteo de Mariana Muzlera ocurrió luego de uno de los momentos más comentados del pop argentino: Tini Stoessel fue invitada por Lali Espósito a su show en River, donde ambas cantaron juntas y dejaron atrás años de versiones sobre una supuesta rivalidad.

Tras el recital, Tini le dedicó un mensaje a Lali en el que destacó el vínculo que construyeron y agradeció la invitación. “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, escribió la cantante.

El encuentro también volvió a poner en circulación un antiguo tuit de Alejandro Stoessel, padre de Tini, en el que años atrás había hecho una referencia irónica a Lali.