La mamá de Tomás Holder está de novia con un futbolista de Selección

Gisela Gordillo la mamá de Tomás Holder de 46 años está viviendo una intensa relación sentimental con Jaminton Campaz el crack de Rosario Central de 26 años que jugó el Mundial con la Selección de Colombia. La novedad sobre la mamá del exparticipante de Gran Hermano fue revelada por la periodista Luciana Elbusto a través de sus redes sociales donde expuso las evidencias de un noviazgo que lleva casi 1 año.

El encuentro inicial entre la mujer y el deportista internacional se produjo en la ciudad de Rosario lugar donde germinó el amor que hoy los mantiene unidos. "Él juega en la Selección de Colombia, jugó este Mundial y ahora está jugando en Rosario Central. Y ellos se conocieron en Rosario, ahí empezó hace casi un año. Hoy tienen un romance", comentó al respecto la comunicadora de Paparazzi para confirmar los datos del romance.

La panelista aportó detalles clave sobre cómo descubrió la unión de la pareja al señalar las constantes publicaciones de la madre del influencer con accesos a la cancha. "Quien está saliendo con el futbolista es Gisela, la mamá de Tomás Holder. Lo tengo casi confirmado, les muestro las entradas que ella publica, que le debe haber regalado el futbolista", expresó la especialista en espectáculos sobre los tickets del club.

Además la informante trajo a la memoria otros antecedentes amorosos de la protagonista del momento para poner en contexto su historial afectivo. "Hablo de Campaz, tiene 26 años, y ella ya salió con otros dos más jóvenes, uno fue Yao Cabrera", mencionó en relación a los pasados romances de la mamá de Tomás Holder. Por el momento ninguno de los dos implicados salió a dar declaraciones oficiales para ratificar la noticia.