La conflictiva separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un inesperado capítulo luego de que Nora Colosimo irrumpiera en vivo en LAM, por América TV, para exigir que el futbolista restituya los trofeos que su hija obtuvo en Italia. En medio de una batalla judicial cada vez más compleja, la madre de la conductora dejó en evidencia una disputa doméstica vinculada al paso de la empresaria por la televisión europea.

Durante una charla sobre certámenes de baile en el programa conducido por Ángel de Brito, Colosimo pidió la palabra con un claro tono de reclamo y apeló al panel del ciclo: “Un pedido a la solidaridad. A ver si le devuelven a Wanda del Bailando de Italia, ya que lo mencionás. Dos veces ganó y el trofeo es más alto que yo”. Ante la inmediata consulta del conductor sobre quién tenía esos premios en su poder, la mujer apuntó directamente contra su exyerno, lo que generó la sorpresa de las panelistas al grito de “¡Nooo! ¡Mauro!”. Lejos de esquivar la polémica, Colosimo sentenció con firmeza: “Un trofeo es personal, y él no se lo devuelve”.

El objeto del reclamo tiene un enorme valor simbólico para la carrera internacional de Wanda Nara, ya que se trata de los galardones conseguidos en Ballando con le stelle, la edición italiana de Bailando con las estrellas emitida por la cadena RAI. Tras participar como invitada especial en 2022, la mediática regresó en 2023 como competidora oficial junto al bailarín Pasquale La Rocca, logrando un debut impactante con una rumba de 43 puntos que los dejó segundos en la tabla general. En la segunda gala alcanzaron el puntaje perfecto de 50 unidades gracias a una samba que conquistó al jurado compuesto por Iván Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli.

La consagración definitiva en el certamen europeo llegó el 23 de diciembre de 2023, fecha en la que Wanda Nara y Pasquale La Rocca derrotaron en la final a la dupla integrada por Simona Ventura y Samuel Peron. Con el 70% de los sufragios frente al 30% de sus contrincantes y un respaldo de 23.000 votos telefónicos, la pareja levantó el imponente trofeo mientras sonaba “We Are the Champions” de Queen bajo una lluvia de papelitos dorados. En aquella noche inolvidable, la empresaria lloró de emoción, bajó del podio y celebró descorchando una botella de champagne para mojar a los conductores del envío televisivo.

Mientras la retención de estos premios suma tensión pública, el expediente judicial entre la expareja atraviesa una instancia crítica tras conocerse una nueva presentación penal contra el delantero. Según reveló la periodista Pía Shaw en el ciclo SQP, también por la pantalla de América TV, el abogado penalista Diego Storto accionó nuevamente en representación de la conductora por falta de pago. Al detallar los motivos de la demanda judicial, Shaw explicó: “Me comuniqué con el abogado Diego Storto y presentan nuevamente un incumplimiento por deberes de asistencia familiar. Una nueva denuncia para Mauro Icardi por la falta de pago de alimentos, por un año sin pagar la obra social y muchos meses sin pagar nada de alimentos”.