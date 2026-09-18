Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, quedó en el centro de una polémica luego de comparar la trayectoria de su hija con la de Susana Giménez. La mujer sostuvo que Wanda, por la edad que tiene, ya realizó más actividades que la histórica figura de la televisión argentina.

El cruce ocurrió durante una emisión de LAM, cuando Ángel de Brito planteó que Wanda podría ocupar actualmente el lugar de Susana, aunque remarcó que nunca alcanzaría su nivel de fama, éxito y dinero.

“¿Por qué no? Yo diría que la pasó. No me gustan las comparaciones, ya que todos dicen que es la sucesora de… Yo digo que con la edad que tiene Wanda si hacemos el cálculo de las edades hizo muchas cosas más ya hoy”, respondió Colosimo.

El cruce con Ángel de Brito

La respuesta de la mamá de Wanda sorprendió al conductor, quien defendió la trayectoria de Susana Giménez y recordó algunos de sus trabajos.

“No te metas con Susana, Nora. A esa edad había hecho 100 películas, 15 obras de teatro. Tu hija estaba rascándose en Rusia. Vos arrancaste, hacete cargo”, le respondió De Brito.

Colosimo, sin embargo, continuó con la defensa de su hija y enumeró algunas de sus incursiones en el mundo del espectáculo.

“Wanda hasta ahora cantó, bailó, hizo cine… Wanda bailó en Italia y le ganó a todos los tanos”, afirmó.

La discusión también estuvo atravesada por la diferencia entre las épocas en las que ambas desarrollaron sus carreras. Colosimo destacó el impacto de las redes sociales en la popularidad actual de Wanda, mientras que en el programa recordaron que Susana construyó su trayectoria antes de la existencia de estas plataformas.

Las críticas en las redes

Las declaraciones de la mamá de Wanda generaron una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron la comparación y defendieron la trayectoria de Susana Giménez, mientras que otros apuntaron directamente contra Colosimo por sus dichos.

Entre los comentarios publicados aparecieron expresiones como “qué desagradable esta mujer”, “qué tupé” y críticas hacia la comparación entre ambas figuras.

Los proyectos de Wanda Nara

Mientras continúa el debate sobre su lugar dentro del espectáculo argentino, Wanda Nara atraviesa una etapa con varios proyectos profesionales.

La mediática confirmó recientemente que una plataforma realizará una serie sobre su vida y comenzó las grabaciones de MasterChef Celebrity. Además, lanzó sus nuevos perfumes, llamados “Potro” y “Potra”.