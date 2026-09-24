La mamá de Wanda Nara pidió que investiguen a Migueles, novio de su hija

El entorno de Wanda Nara vuelve a quedar bajo la lupa de los medios tras una grave acusacion financiera. En las ultimas horas trascendio que el Banco Central promovio una denuncia penal que involucra a Martin Migueles junto a Elias Piccirillo, exmarido de Jesica Cirio. A ambos se los investiga por presuntas irregularidades en giros que superan los $250000000 durante la vigencia de las restricciones cambiarias.

Ante el revuelo ocasionado, la mama de la conductora aprovecho su presencia como panelista en el programa LAM para marcar una clara distancia sobre la situacion procesal del hombre que frecuenta a su hija. Consultado por el panel sobre si le preocupaba el vinculo cercano entre el empresario, su hija y sus nietos, la mediatica evito salir en su defensa y prefirió mantener una postura cautelosa.

“Yo no suelo juzgar a las personas hasta que se demuestra lo contrario, en este caso, que lo investiguen", afirmo la panelista al aire. Frente a la insistencia de Karina Iavicoli, quien indago sobre el impacto de estos problemas legales en la imagen de la familia, la madre de las hermanas Nara mantuvo su postura firme sobre el avance de la causa.

“Por eso mismo digo, que lo investiguen. No enterremos al muerto todavía”, concluyo en el ciclo televisivo, dejando en evidencia que su postura hacia el empresario cambio rotundamente.