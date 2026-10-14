La mamá de Wanda Nara reveló cómo Icardi le pegaba a sus dos hijas

Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, apuntó de manera contundente contra Mauro Icardi al señalarlo por presuntas actitudes violentas hacia sus nietas. Durante sus apariciones mediáticas, la mujer remarcó su profunda indignación al enterarse del reciente viaje del deportista rumbo a Miami junto a la China Suárez y los hijos de ella, oportunidad en la que dejó a la niña más pequeña al cuidado exclusivo de una niñera.

El conflicto escaló de nivel luego de un tenso episodio acontecido durante el fin de semana largo, momento en el que Wanda Nara debió asistir junto a efectivos de la Policía a la vivienda de su expareja. Todo se desencadenó cuando la menor de las hijas se comunicó entre lágrimas para alertar sobre la partida repentina del futbolista hacia Disney, situación que generó un inmediato revuelo familiar.

En sus intervenciones en Bondi Live y LAM, Colosimo desmintió enérgicamente la versión que dio la defensa legal del jugador, la cual aseguraba que debió viajar de urgencia por compromisos laborales. La madre de la empresaria remarcó que cualquier trámite documental actual se resuelve vía mail y enfatizó que la pequeña no miente al relatar los hechos que le toca vivir.

“La nena llama llorando a la mamá y le dice: ‘Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja’”, contó este martes Nora Colosimo en Bondi Live, y más tarde continuó el tema en LAM, donde no dudó en acusar a su ex yerno de ejercer la violencia contra su hija menor. La abuela manifestó su desesperación y exigió que las autoridades escuchen el testimonio de los menores.

“Era la nena la que se ve que estaba llamando y yo me entero después, cuando estaba volviendo. Todo esto me lo cuenta Wanda. Lo grave de esto es que después las abogadas salen a defender lo indefendible, porque están mintiendo una vez más, diciendo que él tuvo que salir de apuro por un papel por un trabajo. El papel sabemos todos que hoy es vía mail, es una mentira”, señaló Nora.

La tensión alcanzó su punto máximo en pantalla cuando Nora Colosimo trajo a colación el lamentable caso de Valentín Yankelevich para graficar la gravedad del contexto que atraviesa su entorno. Ante el cruce directo con la panelista Karina Iavícoli, quien le preguntó de forma puntual si los menores recibían agresiones físicas, la entrevistada negó rotundamente esa afirmación pero insistió en que sus nietas sufren maltrato en diversos aspectos.

“La nena no miente y por favor le pido a todos, a todos: escuchen y créanle a los menores, porque después hay casos como Yankelevich, que a mí me duele el triple que a cualquier persona, porque veo la violencia que están pasando mis nietas y nadie está haciendo nada, la madre sola, no puede”, sentenció la madre de Wanda Nara.

“Estoy queriendo insinuar que son maltratadas, violentadas en todo sentido”, agregó Colosimo durante la acalorada discusión televisiva. Ante la intervención de Iavícoli, reaccionó de manera firme: “Es muy grave y no, cada caso no es igual. Vos no pongas, Karina, palabras que yo no dije. Yo no hablé de que le pegaron, vos estás diciendo que yo comparé”.

Finalmente, cuando la periodista le pidió que mantuviera la calma en pleno aire, la madre de la mediática cerró de forma tajante rechazando el pedido: “No me voy a tranquilizar. Yo no dije que a mi neta le pegó. Yo no dije que les pegó, yo me expreso muy bien”, concluyó visiblemente molesta por la interpretación de sus palabras.