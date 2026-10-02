La mamá de Wanda Nara reveló el inesperado gesto que Icardi tuvo con ella

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, sorprendió al aire durante su paso por el programa LAM al revelar el particular gesto que tuvo Mauro Icardi con ella. En medio de un debate sobre la actualidad y el aspecto físico del futbolista argentino, la mujer terminó sacando a la luz un dato sobre la relación digital que mantiene con su ex yerno.

La conversación tomó impulso cuando en el ciclo televisivo opinaron sobre la apariencia reciente del deportista y su nuevo corte de pelo. Ante la consulta sobre si había notado algún cambio en la imagen del jugador, Colosimo admitió que no estaba al tanto de sus últimas publicaciones por una razón contundente. "No vi nada. Me tiene bloqueada, así que...", lanzó al aire para asombro del conductor y de las panelistas presentes.

Inmediatamente, Ángel de Brito buscó indagar en el asunto y le preguntó si la restricción de comunicación era únicamente en plataformas virtuales o si también se extendía a las aplicaciones de mensajería privada. "No, creo que de redes", aclaró la mujer, dando a entender que el corte de contacto directo estaría acotado solo a sus perfiles públicos.