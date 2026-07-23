La mamá de Wanda Nara reveló que la China Suárez "tiene olor" desagradable

Nora Colosimo participó en una entrevista para el canal de streaming Bondi donde se refirió en términos muy críticos al vínculo actual entre Mauro Icardi y la China Suárez. Durante la charla, la madre de Wanda Nara recordó intimidades del pasado y aseguró que el futbolista cambió drásticamente su opinión sobre la actriz.

Según su testimonio, el delantero le confesó tiempo atrás sus verdaderos sentimientos. Al respecto, Colosimo afirmó que "Él mismo me dijo llorando que no la quería porque tenía olor, ¿ahora no tiene más olor?".

En el marco de esta conversación, la entrevistada puso en duda la autenticidad del romance y planteó que se trata de una estrategia del deportista. Para ella, el objetivo principal del jugador es afectar a su hija.

En ese sentido, manifestó que "La está usando para lastimar a Wanda. Esa mujer fue la que detonó nuestra familia. Para mí es mala palabra". Además de la cuestión afectiva, Nora sugirió que existe un interés económico mutuo detrás de esta unión. Al respecto, sostuvo que "Se usan, ella le saca plata. Es un negocio de ellos".

Por otro lado, al ser consultada en el ciclo Los Ángeles de la Mañana sobre los sentimientos actuales de Icardi hacia su exesposa, la invitada se mostró convencida de que el amor persiste. "Sí, para mí sí. A mí no me lo saca nadie de la cabeza", respondió de manera tajante.

También reveló que guarda pruebas sobre las críticas que el delantero realizaba hacia Suárez en la privacidad. Sin embargo, aclaró que "Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella, pero jamás los voy a exponer".