La maniobra de Icardi para no quedar preso tras golpear a una de sus hijas

Yanina Latorre reveló a través de sus redes sociales los detalles de la maniobra judicial que realizó Mauro Icardi para evitar quedar detenido tras la denuncia que presentó Wanda Nara. El nuevo abogado defensor del futbolista, Norberto Francisco Oneto, solicitó formalmente la eximición de prisión ante el Juzgado de Garantías de la provincia de Buenos Aires.

El tribunal otorgó el beneficio bajo caución juratoria a favor del delantero. Con esta medida, el imputado cuenta con un plazo estricto de 5 días hábiles para presentarse en persona ante la sede judicial. En caso de no cumplir con la citación otorgada, la resolución otorgada por la Justicia podría quedar revocada de forma inmediata por las autoridades.

La presentación formal de la defensa ocurrió después de los violentos incidentes registrados el viernes 6 de noviembre en la vivienda del deportista, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta. El conflicto escaló cuando la conductora llegó al domicilio tras recibir alarmantes mensajes de su hija durante las grabaciones del programa televisivo MasterChef Celebrity.

El episodio requirió la intervención directa de la policía y asistencia médica profesional en el lugar, concluyendo con una denuncia penal iniciada por la empresaria por el presunto delito de lesiones leves. La medida busca garantizar que el futbolista no pierda su libertad mientras la investigación penal por lesiones leves agravadas continúa su curso legal correspondiente.

En paralelo, las autoridades mantienen vigente una orden perimetral por un periodo total de 45 días que prohíbe al deportista acercarse a su hija Francesca o entablar cualquier tipo de comunicación directa o indirecta con la menor. La resolución legal continúa condicionada al cumplimiento estricto de las normas de conducta dispuestas por el juzgado interviniente.

El expediente penal sigue sumando peritajes psicológicos y declaraciones de los testigos para determinar cómo ocurrieron los hechos en la residencia de Tigre. Al difundir las capturas oficiales del caso, la conductora evaluó la decisión de la defensa legal como una acción preventiva dirigida a evitar una eventual solicitud de detención efectiva por parte de los fiscales.

La panelista analizó la estrategia del letrado manifestando “Entiendo que pensando que le podrían pedir la detención... se adelantaron a pedir la eximición”. Durante su análisis del expediente, la comunicadora cuestionó públicamente las intenciones del equipo legal expresando “Ahora, pensando un poco. ¿Nadie pide una eximición si no se siente culpable, no?”.

La eventual comparencia del delantero ante el juzgado será un factor clave durante los próximos días para ratificar su estatus legal. De este modo se determinará si el deportista logra conservar la libertad ambulatoria mientras la investigación penal avanza en los tribunales.