El deporte y la solidaridad volverán a encontrarse este miércoles 25 de noviembre con la segunda edición de la Maratón de Alfiles, que se realizará en el Parque de Rivadavia a beneficio de Casa Sahni. La propuesta contará con categorías para niños y adultos y ofrecerá recorridos de 1, 3 y 8 kilómetros.

La jornada tendrá como punto de largada y llegada el sector ubicado frente al Club Alfiles, en el Parque de Rivadavia. La categoría Kids comenzará a las 19:30, mientras que la competencia para mayores tendrá su largada a las 20:00.

La iniciativa es organizada por Adventure Pro, con el apoyo del Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Rivadavia. El objetivo es promover la actividad física y acompañar una causa solidaria a través de una propuesta abierta a personas de distintas edades.

Dónde retirar las acreditaciones

Los participantes podrán retirar sus acreditaciones este miércoles 25 de noviembre, entre las 14:00 y las 19:00, en las instalaciones del Club Alfiles. El establecimiento está ubicado en Salvador M. del Carril 1998 Oeste, frente al Parque de Rivadavia.

De esta manera, la segunda edición de la Maratón de Alfiles buscará reunir a deportistas y familias en una jornada que combinará competencia, recreación y compromiso solidario. La actividad tendrá como beneficiaria a Casa Sahni.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través del sitio web de Esfuerzo Deportivo. El formulario está disponible en el siguiente enlace: Inscripción a la Maratón de Alfiles 2026