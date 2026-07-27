La Maratón Internacional de San Juan generó casi $5.000 millones y atrajo a 7.700 turistas

La 10ª edición de la Maratón Internacional de San Juan se ratificó este fin de semana no solo como una fiesta deportiva de nivel continental, sino también como un poderoso motor para la economía local. Según datos oficiales, el evento deportivo articulado con la agenda del receso invernal generó un impacto económico estimado en $4.969.646.928 gracias al arribo de 7.694 turistas a la provincia.

De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la mayor parte de los visitantes llegó desde distintos puntos del país. El 94% correspondió a turistas nacionales y el 6% a visitantes extranjeros. Buenos Aires concentró más de la mitad de las llegadas, seguida por Córdoba, Neuquén y Mendoza, mientras que entre los turistas internacionales predominó Chile, acompañado por visitantes de Paraguay, Brasil, Bélgica y Francia.

La estadía promedio fue de cuatro noches, con grupos familiares o de amigos de alrededor de cinco personas. En cuanto al alojamiento, casi la mitad eligió hoteles y apart hoteles (49,2%), seguido por casas o departamentos en alquiler (23,7%) y cabañas (14,9%), lo que evidencia el beneficio para los distintos segmentos del sector turístico provincial.

Respecto del transporte, el automóvil particular fue el medio más utilizado para llegar a San Juan (72,9) seguido por el ómnibus (18,8%) y el avión (6,5%).

Estos indicadores muestran cómo la articulación entre el deporte, el turismo y la agenda cultural fortalece el desarrollo económico de San Juan, generando un efecto positivo sobre hoteles, gastronomía, comercios y servicios.

La continuidad de propuestas durante el receso invernal permitió sostener un importante flujo de visitantes y consolidar a la provincia como un destino elegido para disfrutar de experiencias deportivas, culturales y turísticas.

Debut triunfal y supremacía visitante

En lo estrictamente deportivo, la prueba mayor de los 42 kilómetros coronó a dos atletas que hicieron su primera incursión en el trazado sanjuanino, que partió desde el Dique Punta Negra y culminó frente al Centro Cívico.

En la rama masculina, el chubutense Martín León (oriundo de Paso de Indios y radicado en Esquel) tuvo un debut soñado al quedarse con el primer puesto tras completar los 42K en 2 horas, 30 minutos y 38 segundos. El podio lo completaron el bonaerense Sergio Hoffman (2:31:43) y Marcos Arce (2:32:53).

En las damas, la santafesina María Emilia Antille dominó el circuito y se consagró campeona con un tiempo de 2 horas, 58 minutos y 17 segundos. El segundo lugar fue para Adela Esther Barrios (3:07:52) y el tercer escalón para Daniela Echeverry (3:11:20).

Ganadores en 21K, 10K y 5K

Las distancias complementarias también tuvieron destacadas actuaciones y gran participación de atletas locales y nacionales:

Media Maratón (21K): Se impuso el santafesino Álvaro Nocenti en caballeros, mientras que la bonaerense Mercedes Nosetti ganó en damas.

10K: El vencedor masculino fue Juan Manuel Fernández (Sorbi), en tanto que la riojana Gabriela Álamo festejó en la categoría femenina.

5K: En la prueba corta, el sanjuanino César Siares se quedó con el triunfo en caballeros, mientras que Betina Montaña obtuvo la victoria entre las damas.

Con un 94% de turismo nacional y un 6% de internacionales, la competencia volvió a consolidar la alianza estratégica entre deporte, turismo y cultura en el desarrollo económico provincial.



