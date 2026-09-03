La Maratón Nacional de Lectura vuelve a convocar a todo el país en octubre

El próximo 2 de octubre se realizará en todo el país la 24.ª Maratón Nacional de Lectura, una iniciativa organizada por Fundación Leer que busca promover el acercamiento de niños, niñas y jóvenes a la literatura y generar espacios colectivos en torno a la lectura.

La propuesta de 2026 tendrá como lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, una consigna que invita a explorar, a través de los libros, diferentes escenarios, universos y posibilidades imaginadas por la literatura.

La convocatoria está dirigida a escuelas, bibliotecas y centros comunitarios de toda la Argentina, que podrán participar de manera gratuita. La jornada propone que las instituciones organicen actividades destinadas a fomentar el hábito lector y el contacto con diferentes obras y autores.

Una convocatoria que reúne a millones de participantes

La Maratón Nacional de Lectura se convirtió en una de las principales iniciativas de promoción de la lectura del país. En su última edición participaron 4 millones de personas, con la adhesión de alrededor de 14.500 instituciones de distintos puntos de la Argentina.

Para la edición 2026, Fundación Leer apunta nuevamente a ampliar la participación de instituciones educativas y comunitarias y a generar una jornada en la que la lectura tenga un lugar central.

Recursos gratuitos para las instituciones

Las instituciones que se inscriban podrán acceder a guías didácticas y materiales de acompañamiento para organizar las actividades de la jornada.

Además, tendrán disponible la biblioteca digital gratuita Desafío Leer. El Club, que ofrece recursos y contenidos destinados a acompañar las experiencias de lectura.

La propuesta busca que la participación no se limite a la jornada del 2 de octubre, sino que los materiales puedan utilizarse como herramientas para continuar promoviendo la lectura en los espacios educativos y comunitarios.

Cómo participar

La inscripción para escuelas, bibliotecas y centros comunitarios es gratuita. Las instituciones interesadas podrán registrarse a través de los canales oficiales de Fundación Leer y acceder a los recursos previstos para la edición 2026.

Dato complementario: la 24.ª Maratón Nacional de Lectura se realizará el viernes 2 de octubre de 2026, bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”.

Para consultas de prensa y acreditaciones, Fundación Leer habilitó el correo comunicaciones@leer.org.ar. También difundirá información sobre la convocatoria a través de sus redes sociales oficiales, @Fundleer, en Instagram y Facebook.