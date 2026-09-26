La Marcha del Orgullo de Buenos Aires se realizará finalmente el próximo 7 de noviembre, tal como estaba previsto originalmente. La confirmación llegó luego de varios días de tensión y negociaciones entre la Comisión Organizadora y el Gobierno de la Ciudad por la coincidencia con el operativo de seguridad vinculado a la visita del papa León XIV.

El conflicto se había iniciado cuando el Ejecutivo porteño pidió reprogramar la movilización para el 21 de noviembre. El argumento oficial era la necesidad de disponer de fuerzas de seguridad y servicios para el operativo previsto por la llegada del pontífice, quien arribará a la Argentina el 8 de noviembre.

La Comisión Organizadora rechazó desde un primer momento la posibilidad de cambiar la fecha y sostuvo que la marcha requería meses de planificación. También argumentó que miles de personas provenientes de distintos puntos del país y del exterior ya habían comprado pasajes, reservado alojamiento y organizado su participación para ese fin de semana.

Durante las negociaciones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, llegó a afirmar que existía consenso con varias organizaciones para postergar la convocatoria. Sin embargo, las conversaciones continuaron hasta que ambas partes alcanzaron un entendimiento que permitirá mantener la fecha del 7 de noviembre y compatibilizar los dos operativos.

La visita de León XIV comenzará al día siguiente. El pontífice llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, con actividades previstas en la Ciudad, Claypole, Córdoba y Luján.

El operativo general será de gran magnitud. El Gobierno nacional informó que se coordinarán acciones entre Nación, Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El esquema abarcará tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y once actividades cerradas, con comandos unificados de seguridad durante 120 horas.

En medio de la discusión, el canciller Pablo Quirno ya había señalado que la Marcha del Orgullo estaba contemplada dentro del calendario de seguridad y que no alteraría el esquema planificado para la llegada del Papa.

La movilización porteña se realiza tradicionalmente durante el primer sábado de noviembre y reúne a organizaciones, activistas y participantes de distintos puntos del país. Desde 1997, la fecha está vinculada a la conmemoración de la creación de Nuestro Mundo, considerado uno de los primeros grupos homosexuales de Argentina y de América Latina.

Con el acuerdo alcanzado, la Marcha del Orgullo mantendrá entonces su convocatoria para el 7 de noviembre, mientras que las autoridades deberán coordinar la logística y la seguridad con el despliegue previsto para la visita papal que comenzará al día siguiente.